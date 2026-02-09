Ukrnafta откроет АЗК с кафе на Ровенщине: классическая украинская кухня и подарки для клиентов

UKRNAFTA открывает первый автозаправочный комплекс с просторным кафе быстрого питания. Новый автозаправочный комплекс в селе Корысть в Ровенской области – это комфортное место для отдыха всей семьи.

Уникальный проект с учетом современных архитектурных трендов, чтобы обеспечить комфорт для каждого клиента:

- общая площадь – 360 м²;

- светлое и просторное кафе на 15 столов для приятного отдыха более чем 40 посетителей;

- классическая украинская кухня – от первых блюд до десертов – на любой вкус;

- функциональный торговый зал с широким ассортиментом всего, что понадобится в дороге;

- уютная уличная терраса, идеальная для отдыха в теплое время года;

- детский уголок и удобные пеленальные столы;

- безбарьерные входы, удобные проходы и инклюзивные санитарные помещения.

Полный спектр сервисов для водителей – широкий выбор качественного топлива Евро-5, LPG и современные мощные зарядные станции, которые помогут быстро "накормить" электромобиль, пока вы смакуете в кафе.

По случаю праздничного открытия всех клиентов ждут подарки и приятные сюрпризы.

С 13 по 15 февраля 2026 включительно продлится акция "Заправляйся-Выигрывай", при условии заправки от 20 литров топлива с использованием мобильного приложения, вы можете мгновенно выиграть сертификат на полезные подарки, в частности – и на качественное топливо.

С 13 по 15 февраля 2026 года традиционно:

- –50 % на хот-дог или горячий напиток;

- сертификат -50% на следующий хот-дог или горячий напиток на всех наших АЗК с 16 февраля по 16 марта 2026;

- пончик для детей за 0,50 грн.

Месяц выгоды: с 13 февраля по 13 марта 2026 заправляйте от 20 литров, пользуйтесь приложением UKRNAFTA и получайте:

-3 грн/л на бензины и дизель

-1 грн/л на LPG.

Новый АЗК можно найти в приложении или по адресу: Ровенская область, Ровенский район, село Корысть, улица Киевская, 52.

Справка:

АО "Укрнафта" – крупнейшая нефтедобывающая компания Украины. Добывает нефть и природный газ, является оператором крупнейшей монобрендовой национальной сети АЗК, насчитывает 663 заправки на всей территории Украины и реализует качественное топливо Евро-5.

Под управлением государственной компании находятся также АЗК сети Glusco. В 2025 году "Укрнафта" завершила сделку с Shell Overseas Investments BV о покупке сети Shell в Украине.

С февраля 2023 года "Укрнафта" выпускает собственные топливные талоны и карты "NAFTAКартка", реализуемые юридическим и физическим лицам через ООО "Укрнафта-Постач". Компания активно поддерживает Силы обороны Украины: с 2023 года сумма благотворительной помощи составила около 3 млрд грн.