Украину затягивает дождями с грозами: синоптики дали прогноз на четверг, 25 июля

В четверг, 25 июля, погода в Украине будет дождливой на половине территории страны, местами прогнозируют град и шквалы. В регионах, где осадков не ожидается, будет переменная облачность.

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Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, в западных, Житомирской, Винницкой, днем и в Одесской и Николаевской областях будет облачно с прояснениями, там пройдут кратковременные дожди, грозы, местами град и шквалы 15-20 м/с.

На западе страны местами прогнозируют сильные дожди, а на остальной территории Украины день пройдет без осадков.

Ветер будет преимущественно восточный, в западных областях северо-западный, 3-8 м/с, говорят синоптики.

"Температура в южной части ночью 18-23°, днем 27-32°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 25-30°, в западных, Винницкой и Житомирской областях 19-24° (в Карпатах ночью 9-14°, днем 14-19°)", – сказано в прогнозе.

В Киевской области будет переменная облачность, однако осадков не ожидается. Температура воздуха по области ночью составит 13-18 градусов, днем 25-30 тепла. В Киеве ночью будет 15-17 градусов, а днем 26-28 с отметкой "плюс".

Синоптики предупредили украинцев о том, что 25 июля в восточных, центральных, большинстве северных и южных областей будет чрезвычайный уровень пожарной опасности.

"В течение 25 июля в западных, Житомирской, Винницкой и Одесской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. І уровень опасности желтый", – также сообщили они.

Как сообщал OBOZ.UA, температура воздуха в Украине в ближайшие дни будет "плавать", но о безвозвратном прекращении жары пока речь не идет. В то же время местами возможны дожди, грозы и прохлада.

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