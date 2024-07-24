'О безвозвратном прекращении жары пока речь не идет': синоптик дала прогноз для Украины. Карта

Температура воздуха в Украине в ближайшие дни будет "плавать", но о безвозвратном прекращении жары пока речь не идет. В то же время местами возможны дожди, грозы и прохлада.

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Соответствующим прогнозом поделилась в Telegram синоптик Наталья Диденко. В частности, в четверг, 24 июля, в западных регионах ожидаются дожди с грозами и прохлада до +20+25 градусов.

На севере государства осадки не прогнозируются, только на Житомирщине локальные грозовые дожди. Столбики термометров днем поднимутся до +24+28 градусов.

В центре будет еще теплее – до +26+30 градусов, только в Винницкой области +23+25 градусов.

В южных областях температура воздуха будет держаться в пределах +28+32 градуса, в Одесской области возможны дожди с грозами.

В Киеве 25 июля будет держаться сухая погода с температурой воздуха около +27 градусов.

В ближайшие выходные, по словам Диденко, в Украине будет жарко, но в начале новой недели градусы немного спадут.

"О безвозвратном прекращении жары, конечно, пока речь не идет", – добавила синоптик.

Напомним, ранее в Укргидрометцентре сообщили, что 24 июля в Украине испортится погода, однако не во всех областях. Если западные регионы будут заливать дожди с градом, то на юге будет жарко, иногда воздух прогреется до +34 градусов.

Температура воздуха на западе страны ночью составит 12-17 градусов, днем 22-27 тепла. В Карпатах ночью 9-14 градусов по Цельсию, а днем будет 16-21 выше нуля.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 июля Киев и область накрыла гроза с сильными осадками. В результате непогоды ухудшилась видимость на дорогах столицы, а местами зафиксировали подтопление.

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