Украину в выходные накроют дожди и грозы: синоптики дали детальный прогноз. Карта

В нынешние выходные, 20 и 21 апреля, практически всю территорию Украины накроют дожди. Ночью будет достаточно прохладно, а вот дневной максимум будет кое-где +24 градуса по Цельсию.

Таким прогнозом поделились синоптики Укргидрометцентра. Так, в субботу будет дождь в центральной и южной частях Украины и Харькове, тогда как крайние восточные, западные и северные области останутся без осадков.

Температура воздуха будет составлять до +15 на западе и севере, до +17 – в южных регионах и до +21 – в восточных.

В воскресенье, 21 апреля, дожди будут лить по всей Украине. В Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской и Херсонской областях прогнозируются грозы. Столбики термометров в этих областях доползут до отметок +18+24. В остальных регионах температура воздуха будет составлять 10-16 градусов выше нуля.

Напомним, синоптики поделились спорными прогнозами погоды на Пасху, 5 мая, в Украине. Климатолог Укргидрометцентра Вера Балабух сообщила, что осадков в этот день не ожидается нигде. А вот синоптики Meteo.ua спрогнозировали небольшие дожди.

Как сообщал OBOZ.UA, Балабух рассказала, что лето в Украине будет на 1-2 градуса теплее нормы, и уже во второй половине июня придет летняя жара. В то же время, в конце апреля в Украине ожидается похолодание, могут даже ударить заморозки ночью, а в начале июня пройдут сильные дожди со шквалами.