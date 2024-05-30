Украину в последний день весны накроют грозы, а лето начнется с жары: синоптик дала прогноз. Карта

В последний день весны почти по всей территории Украины пройдут грозовые дожди. На северо-западе и в центре страны возможны сильные порывы ветра.

Однако несмотря на осадки температура воздуха будет высокой и в некоторых регионах достигнет +30 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Кратковременные грозовые дожди 31 мая прогнозируются на западе, севере, а также в Винницкой, Житомирской, Киевской, Черкасской областях. В некоторых регионах местами возможны сильные ливни.

На востоке нашей страны синоптики прогнозируют локальные дожди и грозы. На юге Украины дождь ожидается только в Одесской области.

В Полтавской, Кировоградской, Днепропетровской области существенных осадков 31 мая не предвидится. В то же время во всех регионах будет жарко.

На востоке и юго-востоке Украины прогнозируется +26…+29 градусов, местами столбики термометров покажут +30. На остальной территории Украины будет +22…+26 градусов.

В Киеве 31 мая будет около +22…+23 градусов. В столице в последний день весны также ожидаются локальные грозовые дожди.

По информации Укргидрометцентра, 31 мая в Одесской, Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму будет переменная облачность. В этой части страны воздух прогреется до +27 градусов.

В остальных регионах в течение дня ожидаются дожди и грозы. Самая высокая температура 31 мая будет в Харьковской, Луганской и Донецкой областях. На востоке Украины столбики термометров поднимутся до +29.

В первый день лета 1 июня на юго-востоке будет сухо, только в Одесской области возможны кратковременные грозовые дожди. В других регионах лето начнется с осадками.

Самая низкая температура в первый день лета ожидается в западных регионах – всего +21…+23 градуса. Самые высокие температурные показатели будут на юге и востоке Украины. В этой части страны воздух прогреется до +31 градуса.

Как сообщал OBOZ.UA, лето 2024 года в Украине ожидается теплым, но не жарким. Средняя сезонная температура, вероятно, превысит норму на 1-2 градуса.

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