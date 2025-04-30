Украину в первый день мая прогреет до +24, но накроет дождями: синоптик рассказала о погоде

Начало последнего месяца весны в Украине ожидается умеренно теплым. В четверг, 1 мая, столбики термометров поднимутся выше 10 градусов тепла, а в некоторых регионах будет гораздо теплее.

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Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко. Она добавила, что местами пройдут дожди.

"В четверг температура воздуха будет +15...+20 градусов, в южной части и в восточных областях еще теплее, в течение дня +20...+24 градуса. Дождь из-за прохождения атмосферного фронта возможен на западе, севере, также вечером в Черкасской и Харьковской области", – говорится в сообщении.

В других регионах ожидается без существенных осадков. Ветер будет преобладать на северо-западного направления. На большинстве территории нашей страны порывы будут сильными.

Первый день мая в Киеве начнется со свежего и комфортного воздуха. Днем температура будет колебаться от +16 до +18 градусов.

Хотя существует небольшая возможность дождя, небо может быть просто плотно затянуто облаками. 1 мая в столице ожидается порывистый ветер, который может создать ощущение прохлады на несколько градусов, поэтому не будет лишним легкий шарф или капюшон.

Напомним, по информации Натальи Диденко, в последний день апреля в Украине ожидается теплая погода. В среднем столбики термометров поднимутся до +22 градусов. Однако ночью еще будет достаточно прохладно.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее народный синоптик Владимир Деркач спрогнозировал, что май может разочаровать украинцев нестабильной и дождливой погодой. Согласно его прогнозу, ближе к середине месяца температура воздуха начнет медленно расти, но уже в последние дни весны погода испортится снова.

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