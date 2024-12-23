Украину Рождества ждет аномальная погода: синоптики предупредили о 'сюрпризах'. Карта

В Рождество, 25 декабря, погода в Украине принесет сюрпризы, так в Крыму столбики термометров поднимутся до +14°C. Стабильный плюс будет сохраняться почти повсюду, лишь на западе ночью ожидается небольшой мороз до -3°C.

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Об этом сообщает Укргидрометцентр. В некоторых регионах синоптики прогнозируют осадки.

Во Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях местами снег и мокрый снег, в Карпатах синоптики прогнозируют сильный снегопад. На юге Украины ожидаются дожди, на остальной территории страны без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью будет составлять -1…+3°C, на юге до +5°C; днем воздух прогреется до +6…+8°C, в Крыму +12…+14 °C. В Карпатском регионе в течение суток температура будет держаться на отметке -3…+2°C.

В Киеве будет без осадков, -1...+1 ночью и до +2...+4 градусов днем, без осадков. Ветер северо-восточный.

Напомним, в начале новой рабочей недели в Украине будет преобладать плюсовая погода, только в западных регионах возможен небольшой мороз. В некоторых областях прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, в то время как на большей части страны сохранится сухая погода.

Как сообщал OBOZ.UA, зима в Украине 2024–2025 будет теплой, но не исключаются поступление арктического холода. Самым холодным зимним месяцем станет январь, однако сильных осадков ждать не следует.

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