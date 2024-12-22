Часть Украины в начале недели покроют дожди и снег: синоптики рассказали, чего ждать. Карта

В начале новой рабочей недели в Украине ожидается преимущественно плюсовая погода, только на западе столбики термометра покажут незначительный минус. Часть страны накроют осадки в виде дождя и мокрого снега, а на остальной территории сохранится сухая погода.

Видео дня

Об этом сообщает Укргидрометцентр. Теплее всего будет на юге и в Крыму до +12°.

В понедельник, 23 декабря, в западных, восточных и юго-восточных регионах Украины ожидаются небольшие осадки. В других областях прогнозируется сухая погода с прояснениями. Температура будет умеренно теплой: на большей части Украины она будет колебаться от -1° до +4°, в южных и юго-восточных регионах от +1° до +8°. Ветер буде преобладать южный.

Во вторник, 24 декабря, в северных областях ночная температура ожидается от 0° до +2°, а днем будет повышаться до +4°. На западе ночью столбики термометров опустятся до -1°...-3° мороза, а днем покажут от -1° до +2°. В других регионах ночью температура будет около +2°, а днем – до +7°. В Крыму воздух прогреется тоже до +7°. Осадки пройдут в западных и южных областях. Ветер преимущественно восточных направлений.

В среду, 25 декабря, в большинстве областей ожидается сухая погода, за исключением западных и южных регионов. В течение дня температура будет достигать -1° до +5°, в центре на востоке и юге будет по-настоящему весенняя погода ночью +4°...+6° тепла, а днем от +6° до +12°. Ветер будет преобладать северо-восточный.

Как сообщал OBOZ.UA, на Сочельник и Рождество в Украине температура воздуха будет плюсовой. 24-25 декабря следует ожидать осадков в некоторых регионах.

По словам синоптика Натальи Птухи, в выходные перед Рождеством температурные показатели немного снизятся. Однако на следующей неделе в результате процессов с юго-запада температура может снова повыситься до плюсов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!