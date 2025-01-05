Украину разместили на последних местах по уровню IQ среди стран Европы: почему рейтингу не стоит доверять

Портал The International IQ Test сформировал рейтинг стран по среднему IQ, разместив Украину на 78 строчке (из 127). Этот перечень основан исключительно на собственных результатах – то есть показателях пользователей этого сайта в 2024 году.

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Проект заявил, что в 2024-м его тестирование прошли 1 393 066 аккаунтов из разных точек планеты. На сайте The International IQ Test уточняется: рейтинг обновляется ежегодно 1 января на основе данных за предыдущий год.

Общепризнанного официального теста IQ не существует, есть несколько разных методов и ни один из них не является общепринятым. The International IQ Test вдохновлен прогрессивными матрицами Равена (разработанными психологом Джоном Карлайлом Равеном в 1936 году).

Вряд ли The International IQ Test способен обеспечить репрезентативную выборку, ведь собирает данные только пользователей собственного сайта. Поэтому указанный рейтинг – очень условный.

Авторы указывают, что в Украине их тест прошли 88 757 участников. Средний показатель – 95,55 – вырос на 1,29 по сравнению с 2023 годом.

Статистика сайта разместила Украину на 78 строчку (для сравнения, Россия находится на шестой, на первой – Китай, а на второй – Иран).

Как писал OBOZ.UA, ранее другой сайт, Worldwide IQ Test, в списке из 109 государств отдал Украине 37-е месте в рейтинге среднего коэффициента интеллекта жителей.

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