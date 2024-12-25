Украину продолжит снежить и поливать ледяным дождем: в Гидрометцентре уточнили прогноз погоды на четверг, 26 декабря

В четверг, 26 декабря, Украину продолжит снежить. Также синоптики прогнозируют ледяной дождь. На дорогах местами возможна гололедица.

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Об этом говорится в сообщении "Укргидрометцентра". На большинстве территорий страны ожидается облачная погода.

"Ночью на юге, днем на юго-востоке страны небольшой дождь и мокрый снег, на остальной территории без существенных осадков. На дорогах большинства западных областей местами гололедица, ночью и утром местами туман", – говорится в сообщении синоптиков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью и днем от 2° мороза до 3° тепла (ночью в западных и северных областях 0-5° мороза, днем в Крыму 1-6° тепла); в Карпатах ночью 5-10°, днем 1-6° мороза.

В Киевской и столице также будет облачно, без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5°С мороза, днем от 2°С до 3°С тепла. В Киеве ночью 1-3°С мороза, днем около 0°С.

Напомним, осень 2024 года вошла в тройку самых теплых с начала наблюдений. В частности, было зафиксировано 11 температурных рекордов.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве во вторник, 5 ноября, завершился безморозный период, когда температура воздуха стала ниже 0ºС. Он продлился почти 20 дней.

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