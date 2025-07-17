Украину накроют ливни и грозы: в нескольких регионах объявлены штормовые предупреждения

В пятницу, 18 июля, придет непогода, Украину накроют ливни и грозы. В нескольких регионах уже объявлено штормовое предупреждение.

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Об этом говорится в сообщении ГСЧС. Синоптики уточняют, что грозы ожидаются по всей стране, кроме западных областей. Кое-где также будет облачно с прояснениями.

"Ночью в юго-западной части, днем в Украине, кроме крайнего востока, умеренные дожди (на Закарпатье и Прикарпатье сильные дожди, в Одесской, Винницкой Хмельницкой, днем и в Житомирской областях значительные дожди); ночью в юго-западной части, днем в Украине, кроме запада, грозы, на Левобережье местами град и шквалы 15-20 м/с", – говорится в сообщении "Укргидрометцентра".

Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в южной части и на востоке страны ночью 17-22°С, днем 29-34°С. На остальной территории ночью 13-18°С, днем 21-26°С, в западных областях 16-21°С.

В Киеве и области ночью без осадков, днем дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура по области ночью 13-18°С, днем 21-26°С. В Киеве ночью 16-18°С, днем 21-23°С.

Предупреждение от ГСЧС

В ведомстве отмечают, что 18 июля Украину накроют ливни и грозы: объявлено штормовое предупреждение:

– В Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях прогнозируют сильные дожди — объявлен оранжевый уровень опасности.

– В Хмельницкой, Винницкой, Одесской и днем в Житомирской области ожидаются значительные дожди.

– Также синоптики предупреждают о грозах по всей стране, кроме западных областей: ночью — в юго-западной части, днем — на большинстве территории. Местами возможны град и шквалы ветра до 15–20 м/с. В этих регионах действует желтый уровень опасности.

"Из-за сильных осадков 17–18 июля в горных районах Львовской, Ивано-Франковской и Буковины возможно формирование селевых потоков и оползней. Уровень опасности — оранжевый. Будьте осторожны и внимательно следите за сообщениями синоптиков!" – предупреждают спасатели.

В ГСЧС также напоминают украинцам, как нужно вести себя во время грозы, чтобы избежать опасности.

Ранее сообщалось, что примерно через неделю Украину накроет сильная жара. Начиная с 22 июля столбики термометров поднимутся выше +35 градусов, а возможно – и выше +40.

Напомним, ранее OBOZ.UA рассказывал, что, по мнению синоптика Игоря Кибальчича, в августе украинцев ждут тропические воздушные массы и угроза засухи.

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