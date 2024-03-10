Украину накроют дожди и мокрый снег: синоптики предупредили об ухудшении погоды. Карта

В ближайшие дни украинцам следует готовиться к резкому изменению погоды. На смену весенним температурным показателям и солнечным дням придет похолодание и осадки в виде дождя и мокрого снега.

К середине недели дождить будет во всех регионах нашей страны, а ночная температура опустится до 6 градусов мороза. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В понедельник, 11 марта, осадки прогнозируются преимущественно в западных областях. Также дождить будет в Житомирской, Винницкой и Одесской областях. На остальной части страны будет переменная облачность.

Самая высокая температура в этот день прогнозируются в Закарпатской, Черновицкой, Одесской, Херсонской и Николаевской областях – до 10-12 градусов тепла. В центре и на севере Украины синоптики прогнозируют +2…+4 градусов.

Самая низкая температура ожидается на востоке нашей страны. В течение дня столбики термометров покажут всего +1…+3 градусов. Более того, ночью в этой части Украины ударят морозы до 6 градусов.

Во вторник, 12 марта, осадки переместятся почти на всю территорию Украины. Сухо будет только в Херсонской, Запорожской и Луганской областях. На юго-западе страны в этот день будет идти дождь, а в центре и на северо-востоке ожидается мокрый снег.

На западе и юге страны температурные показатели будут существенно ниже. В этой части страны в течение дня ожидается всего +3…+5 градуса, а в ночное время суток синоптики прогнозируют заморозки до -1.

В среду, 13 марта, дождь и мокрый снег будет идти по всей территории нашей страны. При этом ночные заморозки отступят, лишь в Луганской области ночью столбики термометров могут опуститься до -2 градусов.

В Одесской, Николаевской, Херсонской областях и в Крыму несмотря на дожди в этот день будет тепло – до +15 градусов. В западных областях в течение дня прогнозируется +4…+9 градусов.

Холоднее будет на севере Украины. В Киевской, Черниговской и Сумской областях ожидается мокрый снег и 0…+3 градуса.

Напомним, в Киеве с 11 по 17 марта синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В частности, ожидается мокрый снег с дождем.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная зима 2023-2024 годов стала третьей в рейтинге самых теплых в Киеве с 1881 года. В течение трех месяцев было зафиксировано 14 температурных рекордов.

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