Украину накроют дожди: Диденко предупредила о значительном изменении погоды

В понедельник, 21 сентября, в Украину зайдет холодный атмосферный фронт. В связи с этим всю территорию страны ожидает резкая смена синоптической картины.

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Вместо теплой и солнечной погоды придут сильные дожди, порывистый ветер и существенное снижение температуры. О кардинальных изменениях погоды предупредила синоптик Наталья Диденко.

Атмосферный фронт, дожди и скачки давления

Вместе с холодным фронтом в большинстве областей пройдут осадки – от умеренных до сильных. Прохождение фронта будет сопровождаться скачками атмосферного давления.

Направление ветра сменится с юго-западного на западное и северо-западное, а его порывы местами будут достигать штормовых значений.

Запад, север и центр Украины окажутся под наибольшим влиянием фронта. Здесь пройдут дожди, а дневная температура воздуха снизится до +15...+18.

На востоке и юге осадки будут преимущественно небольшими, лишь локально умеренными. В южных областях, на востоке, а также в Полтавской и Днепропетровской областях в понедельник еще удержится тепло до +20...+27. Однако уже во вторник, 22 сентября, похолодание накроет и эти регионы.

Погода в Киеве

В столице на смену солнечному теплу придет прохладная и сырая погода. В Киеве ожидается сильный северо-западный ветер. Столбики термометров не поднимутся выше +15 градусов.

В течение всего дня в столице возможен сильный дождь. Во вторник, 22 сентября, осадки ослабеют, но пауза будет недолгой. Уже в среду, 23 сентября, в столицу снова вернутся обильные дожди.

Как подготовиться к похолоданию

Синоптик советует украинцам заранее подготовиться к осенней непогоде: подготовьте прочную непромокаемую обувь, плотную верхнюю одежду и зонты.

Холодный период с дождливой погодой затянется практически на всю следующую неделю. Впрочем, по прогнозу Диденко, уже ближе к выходным, с 26 сентября, в Украину вновь вернется теплая и комфортная погода.

Как сообщал OBOZ.UA, зима 2026-2027 годов в Украине, по предварительным прогнозам, может оказаться теплее климатической нормы с необычно высокими температурами в декабре. Наиболее вероятным периодом похолодания называют январь. В то же время февраль может снова оказаться теплее, хотя в некоторых областях сохранится вероятность снега…

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