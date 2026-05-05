Украину накроет жара: синоптики дали прогноз на 5 мая и предупредили об опасности. Карты

Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды в Украине на 5 мая. Синоптики ожидают небольшую облачность без осадков в большинстве регионов, а также предупреждают о гидрологических изменениях на севере страны.

Данные опубликовал Укргидрометцентр в суточном прогнозе. В сообщении указано, что "небольшая облачность. Без осадков", а также уточняются температурные показатели и направление ветра по всей территории Украины.

Погода, похоже, выравнивается и становится более предсказуемой. Без дождей, без резких перепадов – такой себе спокойный майский день. Ветер преимущественно юго-западный, со скоростью 5–10 м/с. Это не шторм, но и не полный штиль.

Температуры будут довольно комфортными. В восточных, южных и большинстве центральных областей ночью ожидается 6–11°, днем – 19–24°.

На побережье морей и в Крыму немного прохладнее – 13–18° днем. На остальной территории ночь будет теплее – 10–15°, а дневные показатели могут достигать 22–27°.

Собственно, уже почти летние значения, хотя это еще начало мая.

Гидрологическая ситуация

С 5 по 8 мая синоптики фиксируют развитие половодья на реке Десна ниже Разлета. Уровень воды будет повышаться постепенно – до 1–2 см в сутки. Это приведет к начальному затоплению пониженных территорий городского пляжа "Золотой берег" в Чернигове, но без негативных последствий.

В то же время возле Новгород-Северского ситуация несколько иная. Там постепенно будет уменьшаться затопление поймы, однако нарушение транспортного сообщения в Новгород-Северском и Корюковском районах Черниговской области пока сохраняется. Уровень опасности определен как желтый.

Погода в предыдущие периоды

Климатологи подвели итоги зимы 2025-2026 годов в Киеве. Последние ее два месяца были холоднее нормы, а осадков этой календарной зимы выпало 112 мм, что составило 91% климатической нормы.

Как сообщал OBOZ.UA, календарная осень 2025 года в Киеве стала шестой в рейтинге самых теплых с 1881-го. Среднемесячная температура воздуха составила 10,5°С, что выше климатической нормы на 1,8°С.

