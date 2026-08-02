Украину накроет тепловой купол: синоптик рассказал, сколько продлится африканская жара

Украину накрыла новая волна жары, пришедшая из Африки. В нашей стране столбики термометров поднимутся до отметки 38 градусов по Цельсию (в центральных регионах), а продлится это все не менее недели, до 7 августа.

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Об этом сообщил начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань. Он подчеркнул, что жара летом – это нормальное явление. Подобные температуры уже наблюдались в прошлые годы, поэтому не стоит делать из этого сенсацию.

Откуда идет жара

По словам синоптика, в ближайшие дни в средней и верхней тропосфере (на высоте 8–12 км) над Марокко через Италию до Украины будет простираться мощный высотный гребень Азорского антициклона. Эта система высокого давления создаст "тепловой купол", который прижимает сильно нагретый воздух к поверхности Земли и повышает температуру.

В то же время атмосферные магистрали будут транспортировать сухой горячий воздух на европейский континент вплоть до стран Балтии. Чрезвычайная жара ожидается в Испании – до 46 градусов, в соседней Польше – до 40 градусов, в центральных регионах Украины ожидается сильная жара до 38 градусов по Цельсию.

Прогноз погоды

2 августа в Украине будет стабильно солнечная и сухая погода, а августовская жара будет только набирать обороты. Ночью 15-20 тепла, днем – 29-34 с плюсом.

В период с 3 по 6 августа в Черкасской области благодаря доминированию обширной полосы высокого давления сохранится устойчивая антициклональная циркуляция, то есть будет сухо и очень жарко. Такие условия будут сдерживать развитие облачности и обеспечивать дальнейший прогрев воздуха.

"Днем прогнозируем сильную жару 35-38°, ночью тропические 22-24°", — отметил Постригань.

По данным ведущих мировых моделей прогнозирования, высокие температуры продержатся как минимум неделю, до 7 августа, резюмировал он.

Как сообщал OBOZ.UA, синоптики предупреждали, что в начале августа в Украину придет значительное потепление: температура воздуха в отдельных регионах может подняться до 35 градусов и выше. Жарче всего будет в западных областях, а также частично в центре и на севере.

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