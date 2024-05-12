Украину накроет похолодание, местами будет лить дождь: прогноз на начало недели

В понедельник, 13 мая, в Украине прольются дожди. Ночью ожидаются заморозки на почве, днем погода будет теплой: температура воздуха местами будет достигать +18 градусов.

Такой прогноз обнародовали в Укргидрометцентре. По данным синоптиков, 13 мая облачно с прояснениями.

В ближайшую ночь без осадков, а днем, кроме западных областей, местами небольшой дождь.

Ветер северный и северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью в западных, северных областях и Винницкой области +1...+6. На поверхности грунта заморозки 0...-5, на остальной территории +3...+8 тепла.

Днем +9...+14, на западе и в Крыму до +17 градусов.

На высокогорье Карпат ночью 0...-5 градусов мороза, днем +7...+12.

В Киеве ночью +6...+4 градуса, без осадков, ветер северный 5-10 м/с. Днем +11...+13 градусов, облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-восточный 5-10 м/с.

Как писал OBOZ.UA, заведующая отделом Укргидрометинститута ГСЧС Вера Балабух спрогнозировала теплое лето без аномальных температур. По ее данным, в июле ожидается много гроз с градом.

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