Украину будет пересекать холодный атмосферный фронт: в каких областях будут грозы, град и шквалы. Карта

В среду через территорию Украины проходит холодный атмосферный фронт, что значительно влияет на погодные условия в разных регионах страны. Широкая полоса облаков движется с запада.

Видео дня

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко. Перед фронтом образуются кучево-дождевые облака, которые приносят грозы, сильные ливни, шквалы и даже град.

Прогноз погоды на 6 августа

Сегодня сложные погодные условия ожидаются на западе, севере и в центральных областях, где прогнозируют дожди с грозами и сильный ветер. В то же время в южных регионах будет преимущественно сухо и жарко.

Прогноз погоды на 7 августа

В четверг, 7 августа, холодный атмосферный фронт покинет Украину, и в большинстве областей установится сухая погода с умеренным снижением температуры.

На западе ожидаются температуры около 20-24 градусов, на севере – немного выше, до 26 градусов, в центре воздух прогреется до 24-29 градусов, а на востоке и юге – до 32-33 градусов.

В Киеве 7 августа будет солнечно и сухо, температура воздуха удержится на уровне около 24 градусов.

Как сообщал OBOZ.UA:

До выходных, 9-10 августа, погода в Украине не претерпит существенных изменений, но в конце рабочей недели в отдельных регионах ночи могут быть достаточно прохладными, с температурами на уровне +8 градусов. Такой "сюрприз" украинцам принесет атмосферный фронт, который пройдет по стране. Однако в целом Украину ожидает настоящая летняя неделя как с обычными температурами для этого времени года, так и с жарой до +37 градусов.

В целом в августе температура ожидается выше нормы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!