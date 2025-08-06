Погодный 'сюрприз': в Гидрометцентре предупредили о двух прохладных днях и дали прогноз на выходные

До выходных, 9-10 августа, погода в Украине не претерпит существенных изменений, но в конце рабочей недели в отдельных регионах ночи могут быть достаточно прохладными, с температурами на уровне +8 градусов. Такой "сюрприз" украинцам принесет атмосферный фронт, который пройдет по стране. Но в целом Украину ожидает настоящая летняя неделя как с обычными температурами для этого времени года, так и с жарой до +37 градусов.

Видео дня

В начале следующей недели резких изменений погоды, а также дождей синоптики не прогнозируют. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA сообщила синоптик Украинского гидрометцентра Наталья Птуха.

Погода в Украине до конца рабочей недели: атмосферный фронт принесет "сюрприз"

Особых изменений погоды до выходных синоптики не предвидят, но в среду возможно некоторое снижение температуры в западных, северных и большинстве центральных областей из-за атмосферного фронта. "Здесь пройдут кратковременные дожди, которые будут сопровождаться грозами. В отдельных районах может быть град и шквалистое усиление ветра", – предупредила синоптик. При этом на западе температура днем может снизиться до +23 градусов. Однако, в большинстве областей погода будет теплой, а на юге даже жаркой, вплоть до +35...+37 градусов.

В четверг на север и центр страны будет влиять атмосферный фронт. Он может принести кратковременные дожди с грозами в ночные часы. Днем он подвинется на Сумщину, в восточные области, возможно, на юго-восток. В то же время днем на западе, севере и центре ожидается преимущественно погода без осадков, уточнила Наталья Птуха.

В пятницу, когда атмосферный фронт покинет страну, начнется повышение атмосферного давления, благодаря чему будет царить погода без осадков. Однако, за счет этого фронта температуры несколько снизятся: в четверг и пятницу ночью во многих регионах может быть даже +8 градусов. "На юге и юго-востоке традиционно будет теплее, но также не столь жарко – ночью +16... +21 градус, в дневные часы +28... +33 градуса", – сообщила синоптик.

Погода в Украине на выходные: сухо и тепло

На выходных в Украине ожидается привычная для этой поры года погода. Ночью в большинстве регионов ожидается +13... +19 градусов, днем +24... +30 градусов. В то же время на юге страны и на Закарпатье возможны температуры до +34 градусов. "Преимущественно без осадков. Разве что в субботу по северным областям местами может быть небольшой кратковременный дождь, будет наблюдаться определенная неустойчивость", – отметила Наталья Птуха.

Погода в Украине на следующей неделе: настоящее лето

Какой будет погода на следующей неделе, с 11 августа? Куда будет двигаться процесс далее? "Именно в начале следующей недели еще будет удерживать свои позиции поле повышенного атмосферного давления, следовательно, резких изменений мы не ожидаем. Температура снова будет повышаться до +30 градусов, если говорить о западных и северных областях. На юге традиционно будет преимущественно выше +30 градусов или температуры, приближенные к этому показателю", – рассказала синоптик.

Прогноз погоды в Украине по регионам от Гидрометцентра

Украинский гидрометцентр обнародовал подробные погодные карты для всех регионов Украины до воскресенья, 10 августа. Они показывают, что в течение ближайших дней в некоторых регионах ожидается похолодание, в то время как в других будет царить жара.

В четверг, 7 августа, на северо-западе страны будет установлен температурный антирекорд: ночью воздух может охлаждаться до +8 градусов. Самая высокая температура в этот день ожидается на юге страны, +33 градуса днем. На большинстве территории днем будут преобладать температуры в пределах +22... +25 градусов, ночью +13... +16 градусов. Несколько теплее будет на юге и востоке Украины. Кратковременные осадки возможны в Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Херсонской, Донецкой и Луганской областях.

В пятницу, 8 августа, осадков в стране не предвидится. Общий температурный фон несколько выровняется по сравнению с предыдущим днем. В ночные часы в большинстве регионов ожидается +12... +14 градусов, днем +24... +28 градусов. На несколько градусов теплее будет на юго-востоке и юге Украины.

В субботу, 9 августа, кратковременные осадки возможны на севере страны, однако, это не приведет к снижению температуры в этом регионе. В этот день в большинстве регионов ночью будут преобладать температуры на уровне +15... +18 градусов, днем +26... +29 градусов. Температурный максимум может быть установлен в Одесской области, +33 градуса. В целом на юге ожидается до +31 градуса.

В воскресенье, 10 августа, ожидается повышение дневных температур и отсутствие осадков, хотя в ночные часы на западе и севере страны может быть довольно прохладно, +14... +16 градусов. На всей территории страны днем температуры будут приближаться к отметке +30 градусов, а кое-где будут пересекать ее. Так, на юге страны синоптики прогнозируют до +33 градусов днем.