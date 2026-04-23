'Украинцы уже очень устали!' Гончаренко призвал европейцев к действиям, чтобы завершить войну

Народный депутат Алексей Гончаренко во время выступления в Парламентской ассамблее Совета Европы призвал европейские страны активнее действовать для завершения войны.

Видео дня

В своем обращении он отметил, что полномасштабная война России против Украины продолжается уже пятый год и постепенно становится "рутиной" для международного сообщества.

По его словам, несмотря на многочисленные заявления поддержки и резолюции, ситуация на фронте не меняется, а внимание к украинскому вопросу на международных площадках ослабевает.

Отдельно он поделился личной историей, рассказав о разговоре со своим семилетним сыном, который боится ночных обстрелов. Этот пример, по словам депутата, иллюстрирует реальную цену войны для мирного населения.

"Вы знаете, каждый раз когда к нам в Украину приезжают гости, они потом возвращаются домой и говорят: "Эти люди сделаны из стали", "они несокрушимые". Вы знаете, мы устали быть несокрушимыми. Мы не сделаны из стали, мы – живые люди, из плоти и крови, и мир – это единственное, чего украинцы хотят сегодня", – сказал он.

Он также призвал европейские государства не ограничиваться декларациями, а переходить к конкретным действиям. В частности, депутат предложил активнее привлекать международных игроков к переговорному процессу и поставил вопрос о возможной лидерской роли Европы в урегулировании войны, если внимание Соединенных Штатов Америки сосредоточено на других регионах.

"Нам нужен мир. Помогите нам", – подытожил он, подчеркнув необходимость немедленных решений для прекращения войны.