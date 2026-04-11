Украинцев удивит погода на Пасху: синоптик рассказал, чего ждать. Карта

На Пасху в Украине местами ожидаются заморозки до -3 градусов. Однако минусовая температура прогнозируется только в ночное время суток, в то время как днем местами столбики термометров поднимутся до +15 градусов.

Существенных осадков на Пасху в Украине не прогнозируется. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал синоптик Иван Семилит.

Заморозки на Пасху

По информации синоптика, днем 12 апреля ожидается существенное потепление на 3-6 градусов. Однако в ночь на Пасху ожидаются заморозки до -3 градусов.

Средняя дневная температура по стране будет в пределах +7... +12 градусов, а на Закарпатье, юге и востоке страны столбики термометров будут достигать отметки +15 градусов.

Что касается осадков, то в целом на Пасху будет облачная с прояснениями погода. Местами на правобережье синоптики прогнозируют небольшие дожди, ночью с мокрым снегом. Ночью и утром в юго-восточной части местами будут туманы.

Сразу же после Пасхи в большинстве областей ожидается потепление. Ночью 13 апреля будет +1... +7 градусов, но в западных, северных, большинстве центральных и Харьковской областях синоптики ожидают заморозки в воздухе на уровне 0... -3 градуса.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань предупреждал, что после аномально теплого начала апреля в Украину резко ворвется арктическое похолодание. Ожидаются заморозки, дожди с грозами и даже мокрый снег.

