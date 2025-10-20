Украинский женский конгресс-2025: когда состоится и о чем будут говорить в Киеве

23 октября в Киеве состоится Украинский Женский Конгресс-2025. Это главная платформа страны, которая формирует повестку дня в гендерной сфере.

Видео дня

Об этом сообщила пресс-служба Украинского Женского Конгресса.

Нынешний Конгресс пройдет под лозунгом "Смелость быть собой" и будет посвящен историям женщин, чья смелость ежедневно меняет Украину.

Программа предусматривает четыре дискуссионные платформы:

Смелость быть первыми – о молодежи, инновациях и технологиях;

Смелость быть видимыми – о женщинах в громадах и бизнесе;

Смелость быть во власти – о политическом участии и лидерстве;

Смелость быть разными – о многообразии и инклюзии.

Во время Конгресса состоится также объявление победительницы Награды имени Мэри О'Хейген, которую ежегодно вручает Украинский Женский Конгресс. В УЖК намекнули, что в этом году отличие получит женщина с самым теплым позывным в Вооруженных силах Украины.

"В этом году наш Конгресс состоится под лозунгом "Смелость быть собой". Победительница нашей отличия именно такая – смелая, и ее смелость ведет за собой других. Поэтому не пропустите трансляцию Украинского Женского Конгресса 23 октября!" – отметила соучредитель и директор Конгресса Светлана Войцеховская.

"Мы хотим, чтобы во время Конгресса истории смелых женщин стали видимыми. Ведь именно эти истории ежедневно меняют страну, вдохновляют на новые свершения и дают ролевые модели для молодежи", – подчеркнула соучредитель УЖК, народный депутат Мария Ионова.

"Смелость быть собой – это истории женщин, которые живут, работают и берут на себя ответственность, несмотря на войну. Это также смелость помогать другим быть смелыми", – добавила соучредитель Конгресса, вице-спикер Верховной Рады Украины Елена Кондратюк.

Организаторы обещают секретных гостей и неожиданные форматы выступлений, которые станут частью нынешней программы.

Украинский Женский Конгресс-2025 состоится в офлайн- и онлайн-форматах. Прямая трансляция будет доступна с 10:00 в четверг, 23 октября, на официальном сайте УЖК, YouTube-канале (на украинском и английском языках) и Facebook-странице Конгресса.

Украинский Женский Конгресс – это уникальная национальная площадка для продвижения политики равенства в Украине. Основан в 2017 году. Благодаря деятельности Конгресса в Украине был, в частности, отменен запрет на 450 "мужских" профессий для женщин, принято гендерную квоту на выборах, женщины получили доступ к высшему военному образованию и разрешение занимать боевые офицерские должности.