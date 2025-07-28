Украинский Николаев мог сменить название во времена СССР: известно, на какое

В 1920-х годах советская власть активно меняла топонимы, чтобы почтить своих лидеров. Одним из кандидатов на переименование стал украинский Николаев.

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После смерти Ленина в 1924 году появилась идея увековечить его имя, предоставив новое название одному из городов – "Верхнеленинск". О малоизвестном историческом эпизоде напомнил глава Института национальной памяти Александр Алферов.

По словам историка, именно Николаев выбрали для символического переименования. Город едва не получил новое название — Верхнеленинск, и даже успел появиться с ним на некоторых советских картах. Это решение, вероятно, было частью более широкой кампании по героизации Ленина в первые годы после его смерти.

Как отметил Алферов, коммунистическая власть пыталась любым образом запечатлеть память о своем вожде.

"Итак, в 1924 году умер Ленин. И что же вы думаете? Коммунисты-прихвостни решили сразу переименовать в честь Ленина какой-то город. И этим городом стал Николаев. Его решили назвать Верхнеленинск", – сказал историк.

Наибольшее удивление вызывает выбор приставки "Верхне-" в названии. Историк отметил, что Николаев географически расположен на юге Украины, поэтому такое название выглядит странно и нелогично. Почему именно выбрали этот вариант, до сих пор остается загадкой даже для специалистов. Вероятно, логикой здесь и не пахло — скорее это было продиктовано политическим пылом, а не географией.

Впрочем, советская власть в конце концов отказалась от замысла. Как предполагает Алферов, в коммунистических кругах все же нашлось немного здравого смысла, чтобы не допустить такого абсурда. Переименование так и не получило официального статуса, а Николаев остался со своим историческим названием.

"Ну не знаю вообще, Николаев на юге Украины, но почему он "верхне-"? Ну так или иначе даже на некоторых картах нанесли это название, однако... вероятно в головах украинских коммунистов какого-то здравого ума (стало), что они эту идею вычеркнули", – отметил Алферов.

История с почти переименованием города напоминает, насколько идеология влияла на топонимику в советское время. Сегодня Николаев продолжает писать собственную историю — без искусственных названий, связанных с тоталитарным прошлым. Как резюмировал историк, хорошо, что жителям больше не пришлось привыкать к названию, которое прославляет советскую диктатуру. И хорошо, что этого переименования так и не произошло.

OBOZ.UA предлагает также архивные фото Николаева, показывающие каким был город столетие назад.

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