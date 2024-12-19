Каким был Николаев в прошлом веке: архивные фото города

Николаев называют городом корабелов, а еще с 2022 года он носит звание города-героя, ведь достойно давал отпор российским оккупантам при попытке захвата. Но много ли вы знаете об истории Николаева?

Видео дня

Региональное издание 0512.ua, чтобы познакомить своих читателей с городом, обратилось к запасникам городского Архивного отдела и собрало десятку фотографий, сделанных в разные годы. Они демонстрируют, как строился и развился Николаев.

Городской трамвай в скором времени будет праздновать 110-летие и сейчас он является одним из основных видов общественного транспорта в Николаеве. Когда россияне уничтожили систему водоснабжения города, на маршрут вышел трамвай-водовоз, который доставлял горожанам чистую воду бесплатно.

Зданию николаевской гимназии им. М. Аркаса уже было больше ста лет, когда в 2022 году россияне уничтожили памятник своей ракетой. В настоящее время город готовит план восстановления и обещает отстроить гимназию в том же виде, который она имела до уничтожения.

Николаевские мосты по праву называют уникальными. Так, в 1960-х годах Варваровский мост был самым большим автомобильным мостом во всем СССР. Необычна и система его разведения – процесс происходит горизонтально с поворотом разводящей части на 90 градусов. В первые дни войны мосты Николаева развели, чтобы враг не имел возможности дойти до города.

О том, что николаевцы берегут свой город, свидетельствуют эти фотографии домов в центре. Они практически не изменились с тех пор, когда были сделаны кадры.

Церковь Всех Святых – один из старейших храмов Николаева. Ее здание было заложено в 1807 году, а работы по возведению велись при поддержке главнокомандующего Черноморским флотом И. де Траверсе. Денежные средства на строительство собирали адмиралы, местные купцы и жители Николаева. От закладки до освящения храма прошел всего год.

Первая трамвайная подстанция начала работу в Николаеве в 1914-1915 годах. До этого горожане передвигались на конном транспорте или пешком. Однако электрический трамвай вытеснил гужевой транспорт. Первые трамвайные вагоны для города построила бельгийская фирма, также строившая депо на Андреева. Вскоре появилась и эта подстанция – она питала энергией трамвайное депо, здания вагоноремонтных мастерских и управление. Кто был архитектором проекта, неизвестно. Сейчас здесь размещено отделение одного из банков. А фасад имеет следы русских обстрелов.

Каштановый сквер в центре города является любимым местом отдыха николаевцев. Сейчас здесь стоит статуя Николая Чудотворца. Однако ее пришлось закрыть мешками с песком, чтобы защитить от ракет окупантов.

Этот проспект хорошо знают жители самого молодого района города – Корабельного.

А на этом фото изображен проспект Мира в Ингульском районе. Во время войны враг неоднократно обстреливал это место.

Ранее OBOZ.UA показывал на фото, как с течением времени менялась Полтава.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.