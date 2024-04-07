'Выбрал для отдыха старую лодку': украинские полярники показали видео с морским котиком в Антарктиде

Украинские полярники встретили на острове Десепшен в Антарктике морского котика, решившего отдохнуть в лодке британских исследователей прошлого века. Эти животные обычно приплывают сюда в конце лета или начале осени, чтобы расслабиться, но обычно делают на каменистых участках или пляжах.

Видео с необычным животным 7 апреля опубликовал Национальный антарктический научный центр. "Посмотрите, какого интересного морского котика встретили наши полярники на острове Десепшен. Он выбрал для отдыха… старую деревянную лодку", – говорится в сообщении.

В центре добавили, что такое место для отдыха нехарактерно для этих животных, ведь обычно они отдыхают на ровных каменистых участках или пляжах.

Возможно, этот морской котик на видео мечтает о дальних странствиях, предположили ученые.

Остров Десепшен – вулканическое происхождение. Он имеет вид подковы с максимальным диаметром около 14 км. Такую гавань образует как раз затопленная до сих пор активная кальдера вулкана.

С 1911 по 1930 год на острове действовала норвежская китобойная станция. В 1944 году Великобритания основала здесь научную базу, используя часть покинутых зданий. Она просуществовала до 1967 года, когда была уничтожена извержением вулкана.

Базу восстановили 1968 роек, но финально закрыли через год из-за другого извержения.

В начале 1990-х британцы провели большую очистку этой территории и вывезли остатки горючего, аккумуляторы, опасные отходы, мусор и т.д.

В то же время часть сооружений и артефактов, которые не были уничтожены извержением вулкана, остались на острове и считаются историческим памятником. В частности, и та лодка, на которой отдыхал морских котик.

В настоящее время в другой части острова действуют две сезонные научные станции – Испании и Аргентины.

Украинские ученые высаживались на остров для отбора образцов уникальной местной растительности.