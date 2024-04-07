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"Выбрал для отдыха старую лодку": украинские полярники показали видео с морским котиком в Антарктиде

Анна Паскевич
Новости. Общество
2 минуты
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'Выбрал для отдыха старую лодку': украинские полярники показали видео с морским котиком в Антарктиде

Украинские полярники встретили на острове Десепшен в Антарктике морского котика, решившего отдохнуть в лодке британских исследователей прошлого века. Эти животные обычно приплывают сюда в конце лета или начале осени, чтобы расслабиться, но обычно делают на каменистых участках или пляжах.

Видео с необычным животным 7 апреля опубликовал Национальный антарктический научный центр. "Посмотрите, какого интересного морского котика встретили наши полярники на острове Десепшен. Он выбрал для отдыха… старую деревянную лодку", – говорится в сообщении.

В центре добавили, что такое место для отдыха нехарактерно для этих животных, ведь обычно они отдыхают на ровных каменистых участках или пляжах.

Возможно, этот морской котик на видео мечтает о дальних странствиях, предположили ученые.

"Выбрал для отдыха старую лодку": украинские полярники показали видео с морским котиком в Антарктиде

Остров Десепшен – вулканическое происхождение. Он имеет вид подковы с максимальным диаметром около 14 км. Такую гавань образует как раз затопленная до сих пор активная кальдера вулкана.

С 1911 по 1930 год на острове действовала норвежская китобойная станция. В 1944 году Великобритания основала здесь научную базу, используя часть покинутых зданий. Она просуществовала до 1967 года, когда была уничтожена извержением вулкана.

"Выбрал для отдыха старую лодку": украинские полярники показали видео с морским котиком в Антарктиде

Базу восстановили 1968 роек, но финально закрыли через год из-за другого извержения.

В начале 1990-х британцы провели большую очистку этой территории и вывезли остатки горючего, аккумуляторы, опасные отходы, мусор и т.д.

"Выбрал для отдыха старую лодку": украинские полярники показали видео с морским котиком в Антарктиде

В то же время часть сооружений и артефактов, которые не были уничтожены извержением вулкана, остались на острове и считаются историческим памятником. В частности, и та лодка, на которой отдыхал морских котик.

"Выбрал для отдыха старую лодку": украинские полярники показали видео с морским котиком в Антарктиде

В настоящее время в другой части острова действуют две сезонные научные станции – Испании и Аргентины.

Украинские ученые высаживались на остров для отбора образцов уникальной местной растительности.