Такого еще не было: украинские полярники показали уникальное видео с антарктическими пингвинятами

Украинские полярники со станции "Академик Вернадский" впервые показали запись с антарктическими пингвинами и их детенышами на острове Бут. Сейчас там гнездится их небольшая колония, а в этом году родилось уже 15 пингвинят.

Видео дня

Видео с птенцами сделал биолог 28-й украинской антарктической экспедиции Вадим Ткаченко. Его опубликовал в Facebook Национальный Антарктический научный центр, подчеркнув, что таких кадров у них еще не было.

Антарктических пингвинов, как на этом ролике, также называют чинстрапы (от англ. chin strap) или бородани через тонкую черную полоску, пересекающую белый подбородок. Они считаются самым массовым видом в Антарктике – насчитывается около 7,5 млн пар.

Обычно брачный сезон у этих птиц начинается в октябре-ноябре. Они откладывают два яйца, изредка – одно или три. Чуть больше, чем через месяц, из них появляются пингвинята.

Детеныши пингвинов сначала покрыты светло-серым пухом, который со временем темнеет на голове, крыльях и спине. В высиживании яиц и опеке за детьми принимают участие оба партнера поочередно, говорят специалисты.

По их словам, на острове Галиндез антарктические пингвины в большинстве своем гостят, но нечасто. А вот на Буте в районе "Вернадского", который на 20 км севернее, гнездится их небольшая колония. В этом году там родилось уже 15 чинстрапенят.

"И что примечательно – именно здесь одновременно гнездятся все три вида пингвинов рода Pygoscelis, встречающихся в нашем районе: субантарктические, антарктические и Адели. Иногда украинские биологи встречали такое соседство трех видов и на других островах, но скорее как исключение. А так, чтобы все вместе ежегодно гнездились рядом и успешно выводили птенцов – это только на Буте", – рассказали в Нацантарктическом научном центре.

Как сообщал OBOZ.UA, в декабре возле антарктической исследовательской станции имени Академика Вернадского родились первые в 2023 году птенцы субантарктических пингвинов. Из яиц, отложенных в ноябре, появилось восемь первых маленьких пингвинов.

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