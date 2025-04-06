Украинские бойцы зафиксировали дроном ожесточенную битву сурков: забавное видео

Бойцы Сил обороны случайно сняли на фронте забавный поединок между сурками. Четыре животных продемонстрировали "спарринг" двумя парами.

Видео дня

Видео быстро распространилось в соцсетях. Кадры вызвали искренний восторг среди пользователей.

Как видно на видео, во время аэроразведки в объектив камеры одного из беспилотников защитников попали четыре сурка, которые отчаянно толкали друг друга возле вырытых в земле нор. Пятый сурок был вдали и в это сражение не вмешивался.

Известно, что поединок животных в прямом эфире зафиксировали с помощью дрона бойцы 3-й отдельной штурмовой бригады ВСУ.

"Не знаю, что это такое, но очень смешно", – прокомментировала увиденное украинская защитница, которая и сняла воинственных животных.

Кое-кто из пользователей назвал это битвой сурков за каждый метр украинской земли. Впрочем, по другой версии, животные на самом деле не дрались, а просто играли.

Как сообщал OBOZ.UA, украинский пограничник Виталий спас щенка в зоне проведения боевых действий. С началом ротации защитник забрал животное с собой домой.

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