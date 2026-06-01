Украинка Золотун получила Grand Prix в США и вошла в финалисты America's Beauty Show Global Image Awards

В апреле 2026 года украинский бьюти-эксперт Мария Золотун представила Украину на одном из крупнейших профессиональных событий США – America's Beauty Show, которое проходило в Чикаго и традиционно объединяет ведущих специалистов индустрии красоты, профессиональные бренды, образовательные платформы и творческие команды из разных стран мира.

В рамках America's Beauty Show Мария приняла участие сразу в двух международных профессиональных конкурсах, представляющих различные направления ее экспертности в бьюти-индустрии.

Одним из них стал ABS Global Image Awards – международный профессиональный конкурс в сфере парикмахерского искусства, колористики и создания целостного образа, который является одной из престижных творческих платформ America's Beauty Show.

Конкурс объединяет парикмахеров-стилистов, колористов и преподавателей индустрии красоты из разных стран мира, а финалистов определяет профессиональное жюри путем анонимного оценивания работ.

Мария Золотун вошла в число финалистов в категории "Профессиональное салонное окрашивание". Ее работа была представлена среди официальных материалов и экспозиций конкурса во время гала-вечера финалистов в Чикаго.

Среди финалистов и победителей ABS Global Image Awards в разные годы были известные международные мастера парикмахерского искусства и преподаватели индустрии красоты, в частности Кристофер Бенсон, Дэвид Баррон, Мишель О'Коннор, Рафаэль Буэно, Мануэль Мон и Сальвадор Оливер.

Параллельно в рамках America's Beauty Show проходил международный чемпионат Global Talent Beauty Cup, где Мария Золотун представляла свои работы уже в направлении профессионального макияжа как визажист.

По результатам конкурса украинская мастерица получила девять наград в категориях профессионального макияжа: пять первых мест, четыре вторых места и Гран-при – главную награду чемпионата, которую присуждают участнику с наибольшим количеством призовых мест среди конкурсных категорий.

Мария Золотун работает в сфере бьюти-индустрии более 17 лет и совмещает деятельность парикмахера-стилиста, колориста, визажиста и преподавателя. Ее профессиональный опыт включает участие в творческих проектах, образовательных инициативах, профессиональных чемпионатах и событиях индустрии красоты в Украине и на международном уровне. Отдельным направлением ее работы является авторская методика реконструкции волос во время покраски, которую она применяет в практике и обучении мастеров.

Девять наград, Гран-при и выход в финал ABS Global Image Awards демонстрируют не только высокий профессиональный уровень Марии Золотун, но и сочетание нескольких направлений мастерства – колористики, парикмахерского искусства, макияжа и создания целостного образа. Такие результаты стали важным международным этапом в ее профессиональном пути и еще одним примером того, как украинские мастера заявляют о себе на мировой арене индустрии красоты.