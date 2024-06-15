Украинка из Италии Анастасия Петришак: репетирует даже в самолете, играет на скрипке Страдивари и приезжает в Украину на концерты

Про Анастасию Петришак часто говорят, что она никогда не расстается со скрипкой, и это не фигура речи: она действительно работает без выходных и отпусков и посвящает время только концертам, репетициям и повышению своего профессионального уровня – получению новых знаний и усовершенствованию мастерства. Скрипачка не теряет времени даже в дороге – в самолете она мысленно рисует нотный стан и "играет" на скрипке, заучивая новые произведения. "Жаль, что жизнь слишком коротка, – сокрушается она, – ее не хватит на то, чтобы выучить и сыграть все, что за много веков написано композиторами для скрипки".

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Сегодня Настя частый гость на самых знаменитых сценах, сотрудничает с лучшими мировыми оркестрами и выступает с сольными концертами, снимается в документальных фильмах и является частым гостьей на итальянском телевидении. В репертуаре уроженки Ивано-Франковска образцы мировой классики и украинская музыка – так, она часто включает в свои выступления произведения Мирослава Скорика. На родину Петришак приезжает только благодаря концертам, и каждый раз ей кажется, что она вернулась в детство. "Столько зелени как в Украине я не видела ни в одной стране мира", – говорит она.

Уличный скрипач

Анастасия Петришак родилась в апреле 1994 года в Ивано-Франковске. В ее семье не было профессиональных музыкантов, но отец девочки, не зная нотной грамоты, обладал прекрасным слухом и ощущением гармонии, благодаря которым мог напеть любое – даже очень сложное – музыкальное произведение. Дети – Настя и ее старший брат – с детства привыкли слушать, как он поет. Событием, которое подтолкнуло Настю, которая к тому времени два года учлась играть на фортепиано, к скрипке, стала встреча с уличным скрипачом, игравшим на одной из площадей ее родного города. По воспоминаниям родителей, дочь слушала его как завороженная, а потом весь вечер находилась под глубоким впечатлением от услышанного. "Я все время говорила маме, что хочу играть на скрипке, – рассказывает Настя в интервью, – и очень благодарна ей за то, что она прислушалась к моим просьбам".

"Я очень любила скрипку"

Свою учебу в Ивано-Франковской музыкальной школе № 2 Настя вспоминает с теплотой и благодарностью, особенно это касается ее преподавательницы по классу струнных инструментов Марты Ивановны Калинчук, которой – по словам самой скрипачки – она обязана своими нынешними успехами. С тех пор Настя практически не расставалась со скрипкой, что иногда даже расстраивало ее родителей. "Мама с папой говорили мне, чтобы я вышла на улицу – погуляла с подружками, – вспоминает она, – но я очень любила скрипку". Если сегодня Настя о чем-то и жалеет, то только о том, что поздно начала играть на этом инструменте. Именно поэтому она занималась больше, чем другие, стараясь наверстать то, что – как ей казалось – она упустила. Довольно быстро Петришак начала сольно выступать на концертах, а затем и побеждать на конкурсах классической музыки – как украинских, так и международных.

Музыкальная перфекционистка

В 2004 году, когда Насте исполнилось десять лет, ее семья переехала в Италию, где, на взгляд близких, у дочери было больше шансов получить хорошее образование, а затем и сделать мировую карьеру. Пока они обустраивались на новом месте и искали работу, Настя находила в Ивано-Франковске – у своей учительницы музыки Марты Ивановны. Поначалу жизнь на новом месте у родителей не складывалась, они очень скучали по дочери, а она – по ним, и уже начали было подумывать о том, чтобы вернуться на родину. Но спустя год все наконец устроилось, и Настя переехала в Болонью, где с еще большим упорством начала оттачивать свое мастерство и технику, а также усиленно учить итальянский язык. Если преподаватель, с которым она занималась, назначал уроки только два раза в неделю, Анастасия искала новых – она хотела, чтобы все ее дни были расписаны по часам и минутам. "В Италии не очень любят иностранцев", – говорит она в интервью, – поэтому, откуда бы ты ни приехал, будешь чувствовать себя чужим. Выучив язык досконально, я смогла избежать этого неприятного ощущения. Вообще же, главное, что я поняла в жизни, это простая но важная мудрость: нужно знать больше других, тогда с тобой будут считаться".

Максимальный в Италии уровень музыкального образования

В возрасте пятнадцати лет Петришак поступила в Международную академию совершенствования скрипачей "Вальтера Штауфера", затем – в Музыкальную академию Киджи. Высшее музыкальное образование Анастасия получила в Пармской консерватории имени Арриго Бойто, также она училась в Международной фортепианной академии и Институте Клаудио Монтеверди. Брала скрипачка и уроки у таких знаменитых мастеров как Захар Брон, Борис Белкин и Пьер Амуайяль, получив в результате максимальной возможный в Италии уровень музыкального образования. Она также оказалась первой в конкурсе "Лучший выпускник консерватории" (2011 год) и была признана лучшей студенткой высших музыкальных учебных заведений Италии (2014 год).

Скрипка Страдивари, как солнце – она несет тепло и свет

Неудивительно, что Анастасии Петришак доверяют играть на старинных музыкальных инструментах, созданных такими знаменитыми мастерами как Амати, Антонио Страдивари, Джузеппе Гварнери. "Мне посчастливилось играть на скрипке, на которой в течение сорока лет играл Николо Паганини, – говорит Анастасия в интервью, – и которая вобрала в себя его энергетику, мысли и эмоции. Это ни с чем не сравнимое ощущение". Впрочем, Петришак не только играет на инструментах, созданных несколько веков назад, но и настраивает их, когда к ней обращаются с такой просьбой. Анастасия признается, что ей нравится это занятие: скрипку Страдивари, которую ей доверили для работы, она сравнила с солнцем, несущим тепло и свет.

Сотрудничество с Андреа Бочелли

За свою музыкальную карьеру Анастасия работала со многими известными музыкантами – такими как Софья Губайдуллина, Джанлуиджи Джельметти, Рокко Филиппини, Сальваторе Аккардо, Федерико Лонго. Но особое место в этом списке занимает знаменитый итальянский тенор Андреа Бочелли, с которым Петришак сотрудничает с пятнадцати лет – он приглашает ее на свои выступления как солистку оркестра. В интервью Настя всегда признается, что для нее не только престижно, но и очень интересно ему аккомпанировать. Совместные выступления певца и скрипачки пользуется невероятной популярностью, привлекая публику как в зрительном зале, так и в интернете – их совместные ролики собирают десятки миллионов просмотров.