Украинец Артем Павлов победил в CatalyX Champions Series Awards и стал судьей престижных бизнес-наград в США
Украинский топ-менеджер и новатор в сфере финансов и управления бизнесом Артем Павлов получил международное признание, став победителем в категории "Top Management Leader" на престижном конкурсе CatalyX Champions Series Awards 2025. Это одна из самых авторитетных наград, которая отмечает лидеров, формирующих будущее глобального бизнеса благодаря инновационным управленческим решениям.
В 2025 году среди лауреатов CatalyX также – СЕО финтех-компаний из США и Сингапура, руководители глобальных стартапов в сфере искусственного интеллекта и устойчивого развития. Среди членов жюри – топ из мировых компаний и преподаватели ведущих бизнес-школ, в частности MIT Sloan и INSEAD.
После победы Павлова пригласили в состав жюри сразу двух ключевых бизнес-наград США. В рамках Globee Awards for Achievement 2025 он оценивал более 50 номинаций, в частности в категориях "Инновационное управление" и "Digital Transformation". А уже 1 июня присоединился к экспертной коллегии American Business Expo Award – конкурса, объединяющего лидеров глобального IT, финансов и предпринимательства.
Чем известен Артем Павлов
Артем Павлов более 15 лет работает в финансовой сфере, занимал руководящие должности в Ukrsotsbank, А-Банк, BM Bank, Universal Bank, где реализовал ряд управленческих инноваций. Среди них – интеграция soft skills и product knowledge в формате тренингов, превращение процесса KYC в инструмент персонального сервиса, разработка подходов к работе с VIP-клиентами и прогнозирование их потребностей.
Один из самых известных кейсов – создание мультиканального чат-бота для ПриватБанка и Monobank. В рамках программы ПриватБанк Innovation Lab, которую Павлов курировал, команда запустила продукт, изменивший подход к поддержке клиентов. Именно здесь впервые в госбанке появилась инновационная лаборатория, где сотрудники могли разрабатывать и тестировать собственные решения, трансформируя идеи в готовые цифровые продукты.
Программа включала элементы дизайн-мышления, образовательные модули, внутренние акселераторы, а также поездки в Google, Amazon, Stanford. Только за первый год через Innovation Lab прошло более 150 проектов.
Артем Павлов – руководитель международной компании
Сейчас Артем Павлов возглавляет Global Expert Of Development LLC – компанию, которая с 2010 года работает на глобальных рынках, помогая бизнесу внедрять AI-решения, масштабироваться и развиваться в конкурентной среде.
Его опыт управленца и инноватора высоко ценится не только в Украине: Павлов является постоянным участником международных конференций, ментором акселерационных программ и приглашенным судьей ведущих мировых бизнес-наград.
"Эта награда – не только мое достижение. Это сигнал миру: украинские управленческие подходы, идеи и технологии достойны внимания. Мы не догоняем, мы задаем темп", – считает Артем Павлов.