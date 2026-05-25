Украина получила разрешение на перезахоронение основателя ОУН Евгения Коновальца: Верещук раскрыла подробности

Украина получила официальное разрешение на перезахоронение одного из ключевых деятелей украинского освободительного движения ХХ века Евгения Коновальца, который похоронен в Нидерландах. Подготовка к церемонии уже продолжается. Параллельно в Украине разрабатывают концепцию Национального пантеона.

В дальнейшем он будет определять правила перезахоронения выдающихся исторических фигур. Об этом сообщила заместитель руководителя Офиса президента Украины Ирина Верещук.

Разрешение на перезахоронение Коновальца уже получено от нидерландской стороны, а украинская сторона готовит организационные процедуры для реализации решения в ближайшее время. Речь идет о переносе останков с кладбища Кросвейк в Роттердаме в Украину.

Сам процесс перезахоронений не ограничивается только деятелями ХХ века – рассматриваются также фигуры Княжеской и Казацкой эпохи. Решение по каждому случаю будут приниматься отдельно на уровне правительства.

Отдельно правительство уже утвердило порядок перезахоронения выдающихся борцов за независимость Украины на Национальном военном мемориальном кладбище, а также провело перезахоронение части деятелей, в частности председателя ОУН Андрея Мельника и его жены.

В Офисе президента также сообщают о подготовке законопроекта о создании Национального пантеона, который должен определить критерии захоронения выдающихся украинцев и правила возможных повторных перезахоронений в будущем.

Глава Украинского института национальной памяти заявил, что в настоящее время прорабатываются дела в отношении сотен исторических фигур, а вопрос включения отдельных имен, в частности Степана Бандеры, пока официально не комментируется.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готовит решение о перезахоронении полковника УНР Евгения Коновальца и других исторических деятелей, которые похоронены за рубежом. Государство считает это моральным долгом перед людьми, которые боролись за независимость.

