Украина почувствует 'дыхание зимы': синоптик рассказала, в каких областях можно ждать снега в ноябре

Во второй половине ноября синоптики прогнозируют кратковременное похолодание: в некоторых областях Украины ожидается мокрый снег. Такие осадки продлятся лишь одну ночь в отдельных регионах.

Видео дня

Синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха в интервью OBOZ.UA рассказала, что незначительные осадки в виде дождя с мокрым снегом ожидаются в ночь с 16 на 17 ноября преимущественно на западе и севере Украины. Специалист отметила, что несмотря на незначительное похолодание температурный фон остается комфортным, а о зиме и ее признаках все же говорить рано.

"За счет поступления воздушных масс из северных широт уже могут быть несколько ниже значительные температуры, а если температура будет опускаться ниже нуля, то возможны осадки смешанной фазы, а не просто дождя", – рассказала синоптик.

По словам Натальи Птухи, снег не будет задерживаться на поверхностях, ведь температура у земли будет оставаться плюсовой.

Погода в Украине в ближайшее время

Наталья Птуха рассказала, что в субботу, 15 ноября, синоптики прогнозируют комфортную погоду "с приятными дневными максимумами" – от +8 до +14 градусов.

В воскресенье, 16 ноября, погодная ситуация может измениться. Ночью синоптики прогнозируют от 0 до +6 градусов и от +7 до +13 градусов днем. В воскресенье на севере воздух прогреется от +3 до +8 градусов. Несколько теплее будет на юге: ночью от +5 до +11 градусов, днем от +10 до +16 градусов.

"Будет заходить атмосферный фронт с севера, поэтому 16-17 ноября в западных и северных областях может быть небольшой дождь с мокрым снегом. Но остальная территория остается без осадков", – предупредила Наталья Птуха.

"Можно сказать, что в понедельник снова будет небольшое повышение значений температуры, но в дальнейшем нужно уточнять, потому что, когда начинается перестройка синоптических процессов, очень важно анализировать атмосферные фронты и заранее не нагнетать относительно какого-то снега, ведь все быстро меняется", – подчеркнула синоптик.

Как сообщал OBOZ.UA, климатологи подвели погодные итоги лета 2025 года в Киеве. В течение трех месяцев в столице было зафиксировано пять температурных рекордов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!