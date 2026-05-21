Украина организовала онлайн-встречу африканских журналистов с наемниками РФ из стран Африки. Фото

В Координационном штабе состоялась встреча с представителями медиа из стран Африки, во время которой обсудили участие иностранных наемников в войне на стороне России. Журналисты получили возможность ознакомиться с соответствующими данными и пообщаться с пленными.

В Украине отметили важность донесения правдивой информации до африканских обществ. Об этом сообщила пресс-служба Штаба.

В рамках визита Украину посетили представители медиасообщества из Демократической Республики Конго, Мавритании, Кот-д'Ивуара, Того, Бенина, Сенегала и Камеруна. Во время встречи в Координационном штабе им представили данные о количестве и происхождении иностранных наемников, которых привлекает государство-агрессор в свои вооруженные силы.

Отдельное внимание уделили вопросам условий содержания пленных, в частности граждан африканских стран. Представители штаба отметили, что Украина соблюдает требования Женевских конвенций и настаивает на таком же отношении со стороны России. Журналисты также смогли пообщаться онлайн с пленными из нескольких африканских государств.

В Координационном штабе подчеркнули важность информирования граждан стран Африки о рисках и мошеннических схемах, которые используют российские рекрутеры для привлечения иностранцев к войне против Украины.

Визит состоялся по приглашению Министерства иностранных дел Украины в сотрудничестве с Европейской службой внешней деятельности и был организован в рамках проекта "Инициатива по развитию потенциала стратегических коммуникаций ЕС–Украина".

