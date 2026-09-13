В "Шахедах", как и в российских ракетах, очень много компонентов западного производства. О китайских реактивных двигателях даже говорить не буду.

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Далее текст на языке оригинала.

Так от, в Україні не ведеться системна робота, щоб хоча б з країн заходу припинити поставки компонентів росіянам.

За санкційну політику відповідає заступник голови ОП Владислав Власюк.

І він нічого крім круглих столів та пустих заяв по факту не займається.

Дякуємо за потужну роботу.