Прочитал здесь насчёт сравнения украинских элит (и не только элит!!!) с британскими и очень расстроился.

Видео дня

Такое впечатление, что Украинская Нация, которая началась 24 февраля 2022-го, просуществовала лишь около года (может, немного дольше) и закончилась вместе с очередями в военкоматах.

Та часть, которая сейчас не в ВСУ, — что б она очень решительно ни писала в Сети о границах 1991-го, НА САМОМ ДЕЛЕ с удовольствием согласилась бы со всеми теми условиями, которые выдвигала россия ещё Арахамии в Стамбуле и которые якобы ещё тогда были "парафированы".

Едва ли не всеобщее уклонение — это не только безусловная проблема. Это ДИАГНОЗ.

Сравните динамику пожеланий Победы — и мира.

За что тогда и РАДИ КОГО идёт война?