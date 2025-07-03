Украина и компания Swift Beat подписали меморандум о расширении производства беспилотных систем: что предполагает. Фото

Украина и компания Swift Beat подписали меморандум о расширении производства беспилотных систем. Документ подписали министр обороны Украины Рустем Умеров и CEO компании Swift Beat, LLC Эрик Шмидт в присутствии президента Владимира Зеленского.

Видео дня

Меморандум предусматривает долгосрочное стратегическое партнерство. Об этом сообщили в Офисе президента.

Документ предусматривает расширение производственных мощностей компании, а современные дроны будут поставлять Украине приоритетно, на специальных условиях и по себестоимости. Благодаря этому партнерству количество необходимых беспилотных систем значительно возрастет.

Компания будет производить для ВСУ дроны-перехватчики для уничтожения российских беспилотников и ракет, квадрокоптеры для разведки, наблюдения, корректировки огня и логистики, а также ударные дроны среднего класса для поражения вражеских целей.

Также планируется разработка новых инновационных решений – перехватчики крылатых и баллистических ракет, автоматические турели, разведывательные платформы.

Swift Beat – американская компания, имеющая значительное присутствие в Украине. Она специализируется на производстве автономных дронов с искусственным интеллектом, а также активно сотрудничает с украинскими инженерами и военными, проводит тестирование дронов на территории Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 3 июля прибыл в Данию с официальным визитом. Там он примет участие в церемонии открытия председательства этой страны в Совете Европейского Союза.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце мая премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Россия не заинтересована в окончании войны в Украине, поэтому Киеву сейчас как никогда необходима поддержка. Она добавила, что поддержка может означать военную помощь, инвестиции в оборонную промышленность Украины и сотрудничество с украинскими компаниями.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!