'Украина будет находиться между антициклоном и циклоном': синоптик дала прогноз на пятницу. Карта

В пятницу, 13 декабря, практически по всей территории страны ожидается преимущественно солнечная погода. Небольшие осадка в течение дня возможны только на востоке Украины.

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Несмотря на безоблачную погоду украинцев ждет существенное похолодание. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погодные условия 13 декабря будут неравномерными, ведь Украина будет находиться между антициклоном Ernst и недавним циклоном. Поэтому от их противостояния будет возникать порывистый ветер – от умеренного на западе до штормового на востоке

В ближайшую ночь синоптики прогнозируют понижение температуры до 7 градусов мороза. Днем прогнозируется в среднем -6…-1 градус. Также синоптики предупредили о гололеде.

В Киеве 13 декабря осадков не предвидится. Более того, в столице будет солнечная погода. При этом в Киеве ожидается сильный северо-западный ветер. Ближе к вечеру температура в столице опустится до 6 градусов мороза.

Как сообщал OBOZ.UA, заведующая отделом метеорологических прогнозов Укргидрометцентра Наталья Голеня ранее рассказала, что декабрь в Украине не будет холодным, среднемесячная температура воздуха будет от -1... -5 °С фактически в течение месяца. Рождество, которое отмечается 25 декабря, будет только с небольшим "минусом", то есть сравнительно теплым.

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