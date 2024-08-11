Украина будет между двумя циклоническими системами: синоптик рассказала, какой погоды ждать. Карта

На погоду в Украине в понедельник, 12 августа, будут влиять две циклонические системы. Преимущественно день будет сухим и солнечным из-за антициклона.

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В ночь на 12 августа и утром вероятность локальных дождей есть только на севере и северо-востоке страны. Об этом сообщила в Telegram-канале синоптик Наталья Диденко.

"В понедельник Украина расположится между двумя циклоническими системами. Одна – севернее Ирландии, другая – на северо-востоке. От Скандинавии через центр Европы до Балкан вытянулась масштабная зона высокого атмосферного давления, где будет преобладать сухая погода", – рассказала эксперт.

Днем средняя температура ожидается на уровне +24...+29, в южной части +28...+32 градусов.

В Киеве 12 августа – без осадков, разве что в ночь на понедельник пройдет небольшой дождь. Северо-западный ветер будет умеренным, ночью и утром порывистым. Максимальная температура – около +25 градусов.

Повышение температуры воздуха возможно уже с 16-17 августа, предупредила Диденко.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Руководитель отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко рассказала, что после непродолжительного похолодания снова может вернуться аномальная жара.

– В конце августа, по мнению заместителя директора Укргидрометцентра Анатолия Прокопенко, придет более прохладная погода.

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