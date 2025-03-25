Угрожают ссоры и аварии: астропрогноз на 25 марта

Во вторник, 25 марта, длится 26 лунный день. Луна находится во Водолее, Солнце – в Овне.

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Каким будет этот вторник, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. Она назвала его энергетически сильным днем.

"Это день Марса, вторник – это Марс, и 27 – это девятка, это тоже Марс. Поэтому энергия внутреннего сопротивления будет максимально сильной", – рассказала Исита Гая. И посоветовала готовиться к неприятным ситуациям.

Это день, когда могут возникать конфликты, может ломаться машина, может быть очень много аварийных ситуаций. Может быть противостояние в пространстве, в политике, могут быть обстрелы", – описала в этот вторник астролог.

По ее словам, энергия Марса, энергия войны может проявляться как во внутренней, так и во внешней среде. "Поэтому очень хорошо находиться в покое в этот день", – посоветовала она.

Исита Гая также рассказала, как смягчить напряженную энергетику дня. Нужно угощать других людей сладостями. "Вы можете испечь сладости, вы можете купить сладости, вы можете пожертвовать сладости другим людям. И вот эта негативная марсианская энергия она уберется", – пообещала астролог.

Она также посоветовала послушать мантру Марса в этот вторник. А еще принять водные процедуры, которые так же должны сгладить его энергию в этот вторник. Хорошо подойдут душ или ванна с солью.

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