'Угроза обществу': почему в СССР запрещали рок-музыку

В Советском Союзе музыка играла важную роль в жизни общества, однако ее репертуар строго контролировался государством. Власти определяли, какие композиции и исполнители заслуживают внимания, а какие подлежат безусловному запрету.

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За прослушивание "нелегальных" треков граждане могли столкнуться с серьезными последствиями, включая увольнение с работы, исключение из учебных заведений и даже уголовное преследование.

OBOZ.UA исследовал историю музыкальных табу СССР, чтобы узнать, какие жанры оказались вне закона и какими хитростями пользовались советские меломаны, чтобы наслаждаться любимой музыкой.

Рок как идеологическая угроза

Одним из самых яростных врагов советской идеологии стал рок. В 1960-1970-х годах западный рок официально считался антисоветским явлением. Милиция не колебалась прерывать концерты, выключая свет, если со сцены звучали западные хиты. Апогеем официального неприятия рока стало заявление секретаря ЦК КПСС Зимянина в 1985 году, который назвал рок "музыкой духовных уродов".

Парадоксально, но, по свидетельствам очевидцев, некоторые высокопоставленные чиновники тайком наслаждались запрещенной музыкой и даже имели коллекции виниловых пластинок с западными рок-исполнителями.

Изменчивое отношение к джазу

Судьба джаза в СССР была полна противоречий. В 1920-1930-х годах этот жанр то запрещали, то снова разрешали. Его клеймили как "музыку эксплуататорских классов" и "средство одурманивания рабочих". Джазовым музыкантам приходилось выступать в полуподвальных крошечных кафе, а их творчество часто маскировалось под эстрадные номера или включалось в саундтреки фильмов.

В 1950-х годах ситуация несколько улучшилась – появились государственные джазовые оркестры, однако "свободный" джаз оставался под подозрением.

В отличие от джаза, религиозная и эзотерическая музыка попали под полный и бескомпромиссный запрет. Любые песни с религиозным содержанием расценивались как пропаганда "мракобесия" и идеологически вредное явление. Кассеты с такими записями и лекциями передавались подпольно, а за их распространение грозило не только общественное осуждение, но и вполне реальное увольнение с работы или другие неприятности.

Зарождение и подполье советского рока

Советская рок-музыка, которая также имела названия "советский рок-н-ролл", "советский биг-бит", начала свое существование во второй половине XX века под влиянием западной музыки. До конца 1980-х годов она фактически находилась на нелегальном положении, и существовала как советская андеграундная музыкальная культура.

Рок-группам разрешалось выступать только в закрытых аудиториях – в научных институтах, местных домах культуры, ленинградском рок-клубе или на так называемых "квартирниках" – в узком кругу поклонников и, конечно же, без всякой трансляции на широкую публику. Подавляющее большинство песен исполнялось на русском языке, хотя существовали и нерусскоязычные исполнители.

"Золотой век" советского рока

В первые годы своего существования советский рок в значительной степени подражал западным образцам, что объяснялось искусственно созданным культурным вакуумом. Процесс эволюции рок-культуры в СССР происходил со значительным опозданием по сравнению с другими странами мира.

Однако уже через несколько лет советский рок начал приобретать собственные, неповторимые черты. По мнению многих музыкальных критиков, "золотой век" советской рок-музыки приходится на 1980-е годы, особенно на период "Перестройки", когда подпольные рок-группы получили возможность официально издавать свои записи.

Началом 1990-х годов считается конец классической советской рок-эпохи, который был ознаменован смертью Виктора Цоя в 1990 году и распадом Советского Союза в 1991 году.

Главной особенностью первых лет истории советского рока было его полное официальное непризнание. Такие понятия, как "рок", "рок-клуб", "рок-группа", официально не существовали. Вместо этого использовались термины "биг-бит", "бит" или шире – "современная молодежная музыка", а самих музыкантов называли "любителями".

Первый в Ленинграде рок-клуб даже официально назывался "Городской экспериментальный клуб любителей современной молодежной музыки". Впоследствии рок-коллективы начали появляться в филармониях, получая официальное наименование "вокально-инструментальных ансамблей" (ВИА) – термин, специально придуманный Министерством культуры СССР, чтобы избежать "неприличных" слов "рок", "бит", "рок-группа".

Несмотря на официальное отсутствие рока в СССР, музыканты продолжали сочинять и исполнять свои песни, организовывать подпольные концерты и фестивали, имея даже своих неофициальных менеджеров и промоутеров. Квартирные концерты, хоть и запрещались как незаконная коммерческая деятельность, стали важной площадкой для распространения новой музыки.

О советском роке не писали газеты, его "не замечали" концертные организации и Министерство культуры. Советские рок-группы не попадали на радио и телевидение, достигая своей аудитории преимущественно через "сарафанное радио". Правительство пыталось бороться с рокерами не столько из-за крамольных текстов (большинство из которых были просто "другими" – неконтролируемыми), сколько из-за нежелания музыкантов становиться в один ряд с комсомольско-завзятой советской молодежью.

В период "застоя" советские рок-музыканты активно перенимали мировые музыкальные тенденции. Вокруг рока разворачивалась острая идеологическая борьба, похожая на прежнюю борьбу с джазом. Рок обвиняли в безыдейности, бездуховности и вредном влиянии на советскую молодежь, считая его навязанным извне.

Однако в начале 1980-х годов советская рок-музыка начала набирать обороты, минуя официальные институты. Появился феномен самодеятельных магнитофонных альбомов, ставший знаковым событием. В 1980 году в Тбилиси состоялся первый официальный рок-фестиваль "Весенние Ритмы", а в 1981 году в Ленинграде открылся Рок-клуб.

В период "перестройки" отношение к року изменилось, рокерам разрешили официально выступать и появляться на телевидении. В 1986 году в США вышел первый релиз советской рок-музыки – двойной альбом "Red Wave".

В последние годы существования Советского Союза произошел переход советского рока на рыночную основу и его интеграция в международное музыкальное сообщество. С появлением концертных кооперативов музыканты получили возможность получать реальные доходы от своих выступлений, а не мизерные государственные ставки.

Рокеры вышли из своих квартир и маленьких клубов на стадионы, получив возможность петь песни без предварительной цензуры и записывать пластинки как дома, так и за рубежом. Однако после распада СССР произошло постепенное затухание рока, на смену которому пришла "советская поп-музыка", подвергшаяся влиянию западных жанров.

OBOZ.UA ранее писал, как советская пропаганда работала через концерты по ТВ.

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