Массовая пропаганда и концерты: что показывали по ТВ в СССР

Телевидение играло чрезвычайно важную роль в жизни советских граждан. При отсутствии интернета и других альтернативных источников, телевизор был почти единственным каналом получения информации о событиях в мире.

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То, как подавались новости и факты на экране, в значительной степени формировало взгляды людей на те или иные явления и процессы. Хотя сегодня некоторые вспоминают советское ТВ как якобы "острое", на самом деле большинство эфирного времени занимал достаточно однообразный и политизированный контент. Лишь короткий период Перестройки принес появление более критических программ.

Пропаганда с экранов

Главным рупором официальной информации на советском телевидении была программа "Время", которая выходила в вечерний эфир с характерной пафосной музыкальной заставкой. Выпуски "новостей" были далеки от объективности; они носили отчетливо тенденциозный характер. Зрителям рассказывали о грандиозных достижениях в сельском хозяйстве и промышленности - миллионы тонн собранного урожая, выплавленного металла и т.д., создавая впечатление успешного движения страны в правильном направлении. Кризисные явления в экономике пытались замалчивать, а симптомы дефицита и очередей объясняли "отдельными недостатками" и безответственностью местных руководителей.

Информация о странах Запада подавалась исключительно в негативном свете, с акцентом на их "загнивание". При этом реальные события или искажались, или игнорировались в пользу выгодных для пропаганды сюжетов. Зрителям было чрезвычайно сложно понять истинную картину событий в мире. Новости всегда читали дикторы с тщательно поставленными, уверенными и непоколебимыми голосами, чтобы не допустить никаких сомнений в правдивости или официальности поданной информации.

Кроме "новостей", на телевидении существовали отдельные, специально созданные пропагандистские передачи. Среди них "Служу Советскому Союзу" с пафосными и далекими от реальности рассказами об армии, "Международная панорама", которая делала обзор "ужасов" капитализма, и "Девятая студия". Последняя была примером чистой пропаганды, где несколько политических обозревателей часами обсуждали темы неизбежного краха Запада или "преступления мирового сионизма", используя сложную лексику для подчеркивания своей "компетентности".

Познавательные программы

В сетке вещания присутствовали и более "нейтральные" или познавательные программы, хотя их количество и качество были разными. Передачи о жизни животных и растений, например "Мир животных", были среди тех немногих, которые могли заинтересовать широкую аудиторию. Однако, многие другие познавательные программы были посвящены слишком узким научным темам и оставались интересными только специалистам, или же просто были скучными для рядового зрителя.

Отдельным блоком в телевизионном эфире шли трансляции официальных мероприятий, в частности выступлений Леонида Брежнева в 1970-х и съездов ЦК КПСС в 1980-х. Эти трансляции имели целью продемонстрировать "открытость" власти, но на практике они лишь подчеркивали оторванность руководства от реальной жизни, поскольку докладчики часто повторяли одни и те же пропагандистские тезисы. Определенные изменения произошли на XXVII съезде КПСС в 1986 году во времена Горбачева, где прозвучала критика курса страны, что стало предвестником эпохи "гласности" и "перестройки".

Пресный юмор

Юмористические передачи на советском ТВ также существовали, но их юмор был довольно пресным из-за жесткой цензуры. Шутки, особенно те, которые касались недостатков советской экономики, были "одобрены сверху" и сводились к высмеиванию "нерадивых хозяйственников" или "лентяев", а не системных проблем. Ситуация с юмором начала меняться с середины 1980-х, когда после длительного перерыва вернулся КВН. В этой программе, на волне гласности, начали появляться шутки на темы, которые раньше были табуированными, что обеспечило ей огромную популярность.

Спорт по ТВ

Спортивные соревнования, такие как футбол или хоккей, также транслировались на советском телевидении и имели свою аудиторию, особенно хоккей в 1970-х, который смотрела почти вся страна. Однако спортивные трансляции занимали сравнительно небольшую часть эфирного времени, и специализированных спортивных телеканалов в СССР не существовало.

В целом, советское телевидение 1970-х - 1980-х годов можно охарактеризовать как достаточно скучное, перенасыщенное политической пропагандой и с крайне ограниченным количеством по-настоящему интересных и объективных программ. Парадоксально, но часто зрители смотрели политические передачи не столько ради официальной информации, сколько ради возможности хоть одним глазком увидеть кадры жизни людей "по ту сторону железного занавеса", которые иногда проскакивали в эфире.

После распада СССР большинство программ советского телевидения быстро исчезли, оказавшись неконкурентоспособными в новых условиях свободного информационного пространства. Однако впоследствии пропагандистские телепередачи уже в РФ начали воспроизводить стиль и методы подачи информации, которые использовались еще в советское время.

OBOZ.UA ранее сообщал, почему в СССР постоянно приходилось ремонтировать телевизоры.

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