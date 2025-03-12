Уделите внимание семье: астропрогноз на 12 марта

В среду, 12 марта, длится 13-й лунный день, который после обеда перейдет в 14-й. Луна перешла в знак Девы, Солнце остается в Рыбах.

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Что такое сочетание несет с собой, эксклюзивно для OBOZ.UA рассказала астролог и нумеролог Исита Гая. По ее словам, это будет день, полный энергии семьи.

"Как я посоветую провести вечер? Пожалуй, этот день он отвечает энергиям семьи, отвечает корням семьи, поэтому обратите внимание на свою семью", – посоветовала Исита Гая. Прежде всего она вспомнила о родственниках преклонных лет. "Если у вас есть старенькие бабушки, дедушки, родители, посетите их, подарите им подарки, позвоните им", – сказала астролог.

Также она призвала в эту среду не забывать и о детях. "Если у вас есть дети, уделите внимание детям. В этот день, направьте им свою любовь, обращайте на них внимание", – посоветовала она.

Исита Гая подчеркнула, что важно в день семейной энергии провести практику благодарности со своими родными. "Поблагодарите свою родовую систему, поблагодарите своих близких, поблагодарите своих родителей за все, что вы имеете в своей жизни. И вот эта благодарность она даст вам величайшее благо", – пообещала астролог.

Ранее OBOZ.UA публиковал гороскоп на 12 марта для всех знаков зодиака – кто сегодня будет стремительно двигаться вперед, а кого ждет пауза в работе.

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