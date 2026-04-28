Ударят заморозки: синоптики дали прогноз на среду в Украине. Карта

В среду, 29 апреля, погода в Украине будет оставаться преимущественно прохладной. Ночью почти во всех регионах, кроме юга, ударят заморозки, местами до -2 градусов.

Видео дня

Днем ожидается несколько теплее, воздух прогреется до +5 – +15 градусов. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Подробнее о погоде

29 апреля территория Украины окажется под влиянием влажного и умеренно холодного воздуха. По всей стране синоптики прогнозируют переменную облачность, а в большинстве регионов пройдут небольшие дожди.

В северных областях, в частности на Черниговщине и Сумщине, ожидается наиболее облачная погода. Температура днем будет колебаться от +5 до +7 градусов, а ночью возможны заморозки до -1 градуса.

На западе Украины, во Львове, Луцке и Ровно, ситуация похожа. Дневные показатели составят 5 – 9 тепла. В Карпатском регионе возможны осадки в виде мокрого снега.

В центральных регионах и на востоке страны также не обойдется без кратковременных дождей. Температуре ночью составит от -2 до +1 градусов, днем – +10 – +13 градусов

В Киеве и окрестностях днем ожидается до 10 градусов выше нуля, ночью – от 0 до -2 градусов.

В Днепре, Полтаве и Харькове столбики термометров поднимутся до +11...+13 градусов. Ночью в этих регионах температура будет держаться около нуля или символического +1 – +2 градуса.

Теплее всего будет в южной части Украины. В Одессе, Херсоне и Николаеве воздух прогреется до +12. –.+14 градусов.

Самые высокие показатели ожидаются в Крыму, где дневная температура достигнет +13 – +15 градусов, а ночь будет значительно теплее, чем на остальной территории – до +5 градусов.

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Иван Семилит рассказал, что на ближайшей неделе в Украине сохранится прохладная погода с осадками, штормовыми порывами ветра и заморозками. Зато потепление стоит ожидать в первых числах мая на юге и западе страны.

Как сообщал OBOZ.UA, в период до конца апреля погода в Украине будет достаточно прохладной. Похолодание с ночными заморозками на почве, дождями, иногда с мокрым снегом и мощными порывами ветра, в частности, из-за "ныряющего циклона", будет продолжаться. Однако, в некоторых местах столбик термометра будет подниматься до +19 градусов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!