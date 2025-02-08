Ударит до 9 градусов мороза: синоптики уточнили прогноз на воскресенье. Карта

В ближайшую ночь по всей территории Украины ожидаются сильные морозы. В большинстве областей столбики термометров опустятся до 9 градусов мороза.

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В течение дня в части регионов будет плюсовая температура. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Согласно прогнозу синоптиков, самые сильные морозы в ночь на 9 февраля ожидаются на западе, севере и в центре страны. На юге также будет морозная ночь, но ниже -7 градусов температура не опустится.

В течение дня 9 февраля в большинстве областей сохранится морозная погода. На севере и востоке Украины синоптики прогнозируют -5…-2 градуса.

В южных областях в течение дня температура будет колебаться в пределах 0…+2. При этом самая высокая температура прогнозируется днем на Закарпатье. В этой части страны воздух прогреется до +7 градусов.

Несмотря на похолодание осадков по всей территории Украины не предвидится. В течение дня во всех областях синоптики прогнозируют переменную облачность.

Напомним, в феврале погоду в Украине продолжит определять поле высокого давления, поэтому осадков синоптики не прогнозируют. На небе ожидается прояснение и в дальнейшем будет сохраняться стабильная, спокойная погода.

Ранее сообщалось, что в последние годы снег стал для Украины дефицитом в результате критического потепления. Такое изменение климата плохо влияет на экосистемы, ведь снежный покров имеет немаловажное значение для его функционирования.

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