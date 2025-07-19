Удар России по Ивано-Франковской области 29 июня: умерла женщина, которая получила многочисленные травмы

В Ивано-Франковской области в больнице умерла жительница села Нараевка Анна Косач, которая получила ранения в результате удара российских террористов 29 июня. Почти три недели медики боролись за жизнь женщины, но спасти не смогли.

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Об этом сообщила председатель Прикарпатской ОВА Светлана Онищук. Она выразила искренние соболезнования родным погибшей.

"От травм, полученных в результате вражеской атаки на Прикарпатье 29 июня, отошла в вечность Анна Косач из села Нараевка Бильшивцивской общины", – сообщила руководитель ОВА.

Женщину госпитализировали после ночной атаки утром, 29 июня с многочисленными ранениями в Галицкую больницу. Она находилась в реанимационном отделении

Несмотря на то, что врачи делали все возможное, спасти жизнь Анне Косач не удалось.

Напомним, в ночь на 29 июня российская оккупационная армия осуществила ракетную атаку по территории Ивано-Франковской области. Обломки вражеских целей упали на территории частных хозяйств Рогатинской и Бильшивцивской общин.

В селе Нараевка враг повредил жилой дом, и нанес ранения местной жительнице.

Страна-агрессор Россия с вечера 28 июня до утра воскресенья, 29 июня, устроила массированную комбинированную атаку на Украину, применив более сотни "Шахедов", а также ракеты различных типов. Под ударом находились ряд городов страны: есть повреждения из-за попадания и падения обломков, а также погибшие и пострадавшие.

По данным ВС, агрессор применил для ударов 537 средств воздушного нападения: беспилотники, крылатые, баллистические, аэробаллистические, зенитные управляемые ракеты. Силы ПВО сбили 211 "Шахедов", одну баллистическую, 33 крылатые ракеты и четыре "Калибры". Одна ракета Х-101/"Искандер-К" и 225 дронов были локально потеряны/подавлены РЭБ.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 29 июня, отражая вражескую атаку, погиб пилот F-16 Максим Устименко. Перед гибелью он уничтожил семь воздушных целей, последняя из них поразила его самолет и он начал терять высоту. Максим Устименко сделал все возможное, отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

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