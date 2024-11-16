Учитель Мерилин Монро из Тернопольской области: Ли Страсберг – театральный режиссер, актер и педагог, воспитавший большую часть голливудских звезд

Имя Ли Страсберга известно всем, кто интересуется американской культурой, практически все звезды Голливуда – его ученики и последователи. Их список занял бы не одну страницу, но достаточно назвать самых знаменитых – Марлона Брандо, Пола Ньюмана, Джоан Вудворд, Омара Шарифа, Аль Пачино, Роберта де Ниро, Дастина Хоффмана, Алека Болдуина, Стива Бушеми, Джейн Фонду, Микки Рурка, Анжелину Джоли, Уму Турман, Скарлетт Йоханссон.

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Ученицей Страсберга была и Мэрилин Монро – педагог очень сожалел, что, используя ее актерские данные, Голливуд зациклился на амплуа секс-бомбы – по его мнению, она была способна на большее, если бы кто-то осмелился дать ей серьезную драматическую роль. Всего же ученики Страсберга 128 (!) раз получали номинации на премии "Оскар", "Эмми" и "Тони" – неплохой результат для их учителя. Свою преподавательскую деятельность Страсберг начинал как последователь системы Станиславского, но со временем переосмыслил и доработал ее, создав собственный творческий "Метод". На его взгляд, главным в актерском мастерстве является искренность: актеры должны жить на экране и сцене, а не кривляться, надевая маски своих персонажей.

Израель Штрассберг из Тернопольской области

Ли Страсберг – Израель Штрассберг – родился 17 ноября 1901 года в бедной еврейской семье в маленьком городке Буданов, который сейчас территориально принадлежит к Теребовлянскому району Тернопольской области. В поисках лучшей доли в Америку сначала, оставив семью на родине, отправился отец Изи, Барух Мейер Штрассберг. Устроившись рабочим на нью-йоркскую швейную фабрику, он перевез за океан жену Илу и детей – дочь и трех сыновей, младшим из которых и был Изя. Они поселились на Нижнем Ист-Сайде, на Манхэттене, и сменили фамилию на Страсберг, а Изя к тому же превратился в Ли. Он рос тихим, мечтательным ребенком – много читал и мало общался со сверстниками. В школе мальчик учился охотно и с интересом, но после семейной трагедии – смерти старшего брата Залмана – впал в депрессию и бросил учебу. Со временем сердечная рана мальчика зарубцевалась, но в школу он уже не вернулся – до конца жизни он занимался самообразованием.

Взрыв керосиновой лампы

В театр Ли попал случайно – в аматорскую труппу его привел родственник, он же предложил мальчику сыграть небольшую роль в спектакле, который там в то время как раз репетировали. Продемонстрировав хорошие актерские способности, Ли начал играть и в других спектаклях и "заболел" актерской профессией. Днем он зарабатывал на жизнь в суде, где работал клерком, а затем в мастерской по продаже париков и шиньонов, а вечером выходил на сцены еврейских театров, в которых играли на идиш. Однажды прямо во время спектакля с ним произошел несчастный случай: в его руках взорвалась старинная керосиновая лампа, которую молодой человек пытался зажечь не с той стороны. Тогда Страсберг потерял сознание и некоторое время провел в больнице.

Американский лабораторный театр

Возможно, он счел бы произошедшее плохой приметой и оставил свои театральные опыты, но в Нью-Йорк приехала с гастролями труппа МХАТ под руководством Константина Станиславского. Побывав на спектаклях, Ли понял, что нашел дело всей своей жизни. В 1923 году Страсберг, понимая, что ему не хватает актерского образования, поступил в театральную школу Clare Tree Major School of the Theater, но уровень образования, который там давали студентам, его не устроил. В поисках новых знаний и опыта Страсберг оказался в Американском лабораторном театре, где преподавал бывший актер МХАТа Ричард Болеславский – Ли начал посещать его мастер-классы. В 1925 году Страсберг смог продемонстрировать все, чему научился, – в это время состоялся его дебют в профессиональном театре. Перед каждым выходом на сцену он "вживался" в роль, которую играл, становясь на время спектакля другим человеком.

"Голос Великой Депрессии"

В ноябре 1930 года Ли Страсберг и другой актер и режиссер, тоже сын еврейских эмигрантов, Гарольд Клерман, основали некоммерческую театральную труппу Group Theater, в которую вошли Стелла Адлер, Елиа Казан, Морис Карновски, Фиби Бренд, Клиффорд Одетс, Сенфорд Мейснер. От других существовавших в то время в США театров ее отличала ансамблевость: в труппе не существовало одной-единственной звезды – звездами были все ее актеры. Первая же премьера Group Theater – спектакль "Дом Коннери" по пьесе Пола Грина, поставленная за 2,5 тысячи долларов, режиссером которой стал Страсберг, принесла труппе успех. По словам известного драматурга Артура Миллера, Group Theater был культурным явлением, которое уже никогда не повторится – в свое время он звучал как "голос Великой Депрессии".

Система Станиславского как камень преткновения

Свою актуальность Group Theater потерял с началом Второй мировой войны – театральные историки считают, что в военное время зрители и творцы потеряли интерес к сценическим экспериментам. Хотя, как говорили сами участники коллектива, их творческие поиски зашли в тупик – они сами не понимали, в какую сторону двигаться дальше. Эти – сугубо внутренние – причины привели к расколу в труппе: одну часть из них, считавшую, что нужно продолжать сценические поиски, возглавила актриса Стелла Адлер, вторую – выступавшую за дисциплину, контроль и организованность – Ли Страсберг. Впрочем, существует мнение, что камнем преткновения в конфликте между двумя творческими личностями стала… система Станиславского: Адлер считала, что Страсберг неверно ее трактует. Актриса не только основала театральную студию имени себя, но и преподавала в ней сценическое мастерство – среди ее учеников называют Стивена Спилберга и Питера Богдановича, Джуди Гарленд и Элизабет Тейлор, Мелани Гриффит и Роберта де Ниро, Мартина Шина и Елену Горн и многих других.

Автор "Метода"

Что до карьеры Страсберга, то она в этот момент оставляла желать лучшего: Group Theater столкнулся с серьезными финансовыми проблемами, а его актерские работы особого интереса у публики не вызывали. Судьбоносную роль в жизни Страсберга в это время сыграл один из актеров Group Theater Элиа Казан, превратившийся в выдающегося режиссера – сначала театрального (именно он поставил культовый спектакль "Трамвай "Желания"), а со временем и голливудского. Именно он попросил Ли Страсберга заняться профессиональной подготовкой актеров и режиссеров для работы на Бродвее и в Голливуде – такая школа под названием Actors Studio открылась в 1949 году. Страсберг очень быстро превратился из одного из преподавателей – он работал вместе с Робертом Льюисом и Шерил Кроуфорд – в художественного руководителя школы. Авторитет Actors Studio стремительно рос, в конце концов превратив школу в самое влиятельное учебное заведение не только в США, но и во всем мире. Из-за высоких требований к абитуриентам поступить в него было крайне сложно: так, Джек Николсон смог это сделать только с пятой попытки, Джастин Хоффман – с шестой, а Харви Кейтель – с одиннадцатой. Причем, провалив прослушивание, будущие звезды могли снова прийти на экзамен только через год, но они упорно возвращались в Actors Studio снова и снова, понимая, что только тут смогут получить качественное актерское образование. Со временем Страсберг присоединил к системе Станиславского творческие методы реформаторов театра Евгения Вахтангова и Всеволода Мейерхольда, создав тем самым собственную – уникальную – теорию, назвав ее "Методом" – сегодня его преподают и практикуют во всем мире. Сам Страсберг говорил о нем так: "Мой метод прост. Он, по сути, подытоживает то, что актеры делали подсознательно, когда играли хорошо".

Последний выход на сцену… за три дня до смерти

В конце 60-х годов Страсберг открыл два филиала Actors Studio – в Нью-Йорке и Западном Голливуде. Преподавательская деятельность отнимала все его время и силы, неудивительно, что на актерскую и режиссерскую деятельность их не хватало. Тем не менее в возрасте 73 лет он сыграл роль второго плана в культовом фильме "Крестный отец-2", за которую был номинирован на "Оскар". На сцену Ли Страсберг в последний раз вышел 14 февраля 1982 года, став участником благотворительного шоу "Ночь 100 звезд" – вырученные от него деньги пошли в Фонд поддержки актеров. Компанию ему тогда составили его ученики – Аль Пачино и Роберт де Ниро. А уже через три дня, 17 февраля, Страсберга не стало – в возрасте 80 лет он скончался в карете скорой помощи от сердечного приступа. Гражданская панихида по выдающемуся театральному педагогу прошла в Театре Шуберта, где гроб – вопреки традициям – был выставлен не в фойе или проходе, а на сцене. Проводить его в последний путь пришел весь американский бомонд, при этом большинство присутствующих театральных и киноактеров были учениками Страсберга.