Ученые раскрыли необычный лайфхак, который помогает быстро заснуть

Бессонница - распространенная проблема, но ученые нашли простой способ, который может помочь заснуть быстрее. Речь идет о положении во сне, когда одна нога высунута из-под одеяла.

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Этот трюк приобрел популярность благодаря вирусному посту в Instagram от @biohackyourselfmedia, а научное подтверждение он получил в исследовании 2023 года, опубликованном в Journal of Physiological Anthropology. Об этом пишет Daily Mail.

"Вы когда-нибудь задумывались, почему вы инстинктивно высовываете одну ногу из-под одеяла. Оказывается, это наука! Интересное исследование 2023 года, опубликованное в журнале Journal of Physiological Anthropology, подтвердило, что сон в положении с высунутой ногой снаружи одеяла - это не просто странная привычка, а настоящий трюк для засыпания", – отметила блогерша.

Суть метода – в охлаждении тела. Когда температура тела снижается, мозг начинает вырабатывать мелатонин – гормон, который отвечает за засыпание и регулирует циркадные ритмы. Подошвы ног содержат специальные кровеносные сосуды, которые быстро отдают тепло. Выдвинутая из-под одеяла нога контактирует с прохладным воздухом, температура тела снижается – организм получает сигнал о необходимости засыпания.

Пользователи в комментариях под постом подтверждают эффективность метода, хотя некоторые шутят о монстрах под кроватью или опасения относительно комаров и домашних животных.

Дополнительно исследования показали, что горячая ванна перед сном также способствует более быстрому засыпанию. Это объясняется тем, что после нагревания тела запускается процесс вазодилатации – расширение сосудов. После выхода из ванны тело начинает быстрее охлаждаться, что тоже стимулирует выработку мелатонина.

Китайские ученые в 2023 году установили, что 24-минутная ванна для ног при температуре 42 °C перед сном повышает качество сна. Если после этого оставить ноги открытыми, охлаждение тела будет еще более эффективным. В то же время чрезмерное охлаждение может иметь обратный эффект - произойдёт вазоконстрикция (сужение сосудов), и тело перестанет эффективно отдавать тепло.

Кроме того, исследование, проведённое корейскими учёными, показало, что участники спали значительно лучше и засыпали быстрее, надевая согревающие носки. В среднем это привело к тому, что участники спали на 30 минут дольше каждую ночь и засыпали на 7,5 минут быстрее.

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