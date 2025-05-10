У 'уклонистов' за неуплату штрафов могут забрать деньги и жилье: на какое имущество не накладывается арест

В Украине начали массово блокировать счета тех, кто нарушил мобилизационные правила и не оплатил штрафы. В частности, уже известно о полутора тысячах постановлений в отношении жителей Полтавщины — по состоянию на 1 мая их вынесли территориальные центры комплектования вместе с исполнительной службой.

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Об этом говорится в ответе Министерства юстиции Украины на запрос Общественного. В документе указано, что блокировка счетов и арест имущества происходят в рамках исполнительного производства после неуплаты штрафа.

Что происходит после неуплаты штрафа

Согласно статье 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях (КУоАП), штраф необходимо оплатить в течение 15 дней после вручения постановления. Если этого не сделано, дело передается в исполнительную службу (статья 308 КУоАП), которая:

блокирует банковские счета правонарушителя;

взыскивает двойную сумму штрафа;

начисляет дополнительные расходы на учет правонарушений;

в случае отсутствия средств — накладывает арест на другое имущество.

Все это - в рамках исполнительного производства. Если правонарушитель владеет имуществом вместе с другими, арест накладывается только на его долю. На единственное жилье или землю взыскание не производится, если сумма долга не превышает 20 минимальных зарплат.

Что могут забрать

В первую очередь взыскание происходит со средств в национальной или иностранной валюте. Если их недостаточно - арест накладывают на:

недвижимость (кроме единственного жилья в определенных случаях);

автомобили;

бытовую технику, которая не входит в базовый список;

другие ценности.

Такое имущество могут конфисковать, а дальше, согласно закону о военном положении, передать на нужды Вооруженных сил Украины. Решение о передаче принимает местная военная администрация.

Что не имеют права арестовывать

Согласно постановлению КМУ №985 от 11.07.2002, арест не накладывается на имущество, необходимое для базового существования, в частности:

посуда, постельное белье, средства гигиены;

одежда, обувь, вещи индивидуального пользования;

все детские вещи;

лекарства, очки, другие медицинские изделия;

мебель — по одной кровати, стулу на человека, один стол, один шкаф на семью;

один холодильник, телевизор, компьютер на семью, один мобильный телефон - на человека;

запас продуктов или деньги на их приобретение — из расчета на 3 месяца;

религиозные предметы, профессиональное оборудование, если оно — единственный источник дохода;

топливо для приготовления пищи и отопления;

средства реабилитации для людей с инвалидностью;

государственные награды, призы, почетные награды.

Как сообщал OBOZ.UA, что после вступления в силу нового закона о мобилизации военнообязанные граждане должны в течение 60 дней обновить свои учетные данные в территориальных центрах комплектования. В случае невыполнения этих требований военкоматы смогут объявлять в розыск людей, которые не сверили свои данные.

В то же время в Украине арест имущества возможен только в случае, когда человек отказывается платить штраф за нарушение мобилизационных правил. Тогда, после решения суда, исполнительная служба может принудительно взыскать сумму долга — в частности через арест и продажу имущества на торгах системы СЕТАМ.

Также, в Украине военнообязанных мужчин, которых ограничили в праве управления авто по иску ТЦК, могут лишить водительских прав. Данные о таких лицах вносятся в Единый госреестр МВД, что позволяет полиции изъять удостоверение во время проверки.

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