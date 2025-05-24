У него нет родственников, только собратья: трогательная история освобожденного из плена морпеха. Видео

Возвращение из России в Украину 390 пленных наших граждан, которое состоялось 23 мая – это лишь первый этап большого обмена 1000 на 1000. Возвращаются не только те, чьи фамилии были на слуху. А впоследствии будут возвращены все, обещает военно-политическое руководство страны.

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В качестве примера – трогательная история освобожденного из плена морпеха, которую увидели журналисты OBOZ.UA. У военного нет близких родственников, но его семьей стала вся страна.

Пленного искали его военные побратимы. И – увидели среди освобожденных 23 мая. Украинцы, которые встречали освобожденных, устроили морпеху видеоконференцию с побратимами.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина и РФ 23 мая провели крупнейший с начала полномасштабного вторжения обмен пленными. Среди 390 украинцев, которые сегодня вернулись на Родину, - 270 воинов Сил обороны и 120 гражданских. Это уже 65-й обмен за время полномасштабного вторжения России.

В частности, среди освобожденных – военнослужащие ВСУ, ВМС, ДШВ, Сил ТрО, а также Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины. Они защищали Украину на Донецком, Луганском, Запорожском, Харьковском, Херсонском направлениях, а также участвовали в боях в Черниговской, Сумской и Киевской областях.

России было соответственно передано 270 российских военных и 120 гражданских. Среди прочего в РФ выехали "лица, которые давно хотели этого, которые не видят своего будущего в Украине и идентифицируют себя как россияне", рассказали в проекте "Хочу жить".

Среди тех, кого забрала Россия, – 70 человек, осужденных в Украине за коллаборационизм, госизмену, терроризм.

Напомним: Украина и Россия договорились об обмене пленными "1000 на 1000" и дальнейшее обсуждение прекращения огня, по итогам переговоров в Стамбуле 16 мая. В Анкаре утверждают, что это было предложение Турции, озвученное "в момент, когда наступил тупик", а российская делегация выдвинула все свои неприемлемые для Украины ультиматумы.

Уже на следующий день в СБУ сообщили, что начали подготовку к масштабному обмену: в частности, работа велась над списками пленных и локациями. Впоследствии совещание по подготовке масштабного обмена провел президент Украины.

Накануне, 22 мая Украина передала России список на обмен пленными в формате "1000 на 1000", в Кремле же заявили, что также подготовили свой список.

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