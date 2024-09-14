'У магазина лежали люди, среди них я увидела маму': история Владиславы из Мариуполя в Музее 'Голоса Мирных' Фонда Рината Ахметова

В охваченном пламенем войны Мариуполе она потеряла маму и бабушку. Мама погибла в феврале 2022 года – в очередь возле магазина попал снаряд. Бабушка — в апреле: не получила своевременной медицинской помощи. Свою историю Владислава из Мариуполя доверила Музею "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова.

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В Мариуполе царствовала паника. Люди прятались в подвалах, пытались найти воду и еду. Однажды мама Владиславы, Нина Анатольевна, пошла в магазин с надеждой снять наличные в банкомате. Она долго не возвращалась и близкие забили тревогу:

"Мы вместе с сестрой пошли в этот магазин. Был прилет, вокруг лежали люди. Сестра говорит: "Не смотри вниз, здесь мамы нет". Мы идем, и здесь я вижу знакомую куртку…", — вспоминает страшный момент Владислава.

Семья похоронила Нину Анатольевну возле подъезда дома, где она жила. Ей было всего 49 лет… Между тем обстрелы становились плотнее и семья решила: как ни страшно, надо бежать. Бабушка Владиславы сказала, что будет в Мариуполе.

"Мы уехали 28 марта, а 20 апреля с нами связалась соседка. Рассказала, что во время одного из обстрелов бабушка сломала ногу. Через несколько дней у нее началась гангрена. Скорую вызвать было невозможно. Она вышла на улицу и упала. Так я в короткое время потеряла двух близких людей", — рассказывает Владислава.

Ее история из первых уст – по ссылке.

История Владиславы из Мариуполя вошла в Музей "Голоса Мирных" Фонда Рината Ахметова, который собирает истории мирных жителей Украины о войне от первого лица. Его архив содержит уже около 120 тысяч историй.

Расскажите свою на портале Музея или на бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.