У людей, рожденных в эти месяцы, всегда все 'написано на лице'

Есть люди, которые от природы умеют скрывать свои эмоции, тогда как другие — открытая книга. Часто вы можете понять их чувства еще до того, как они заговорят. Выражение лица выдает их мысли, тон мгновенно меняется, и если они заботятся о вас, вы это почувствуете сразу.

По словам опытных астрологов, четыре месяца рождения, кажется, ассоциируются с людьми, которые редко скрывают свои эмоции, пишет OBOZ.UA.

Март

Люди, рожденные в марте, склонны глубоко чувствовать все и редко удачно притворяются равнодушными. Они могут зайти в комнату бодрыми и сияющими одну минуту, а в следующую полностью погрузиться в свои мысли. Их эмоции обычно связаны с людьми вокруг, что делает их невероятно сочувствующими, но также легко обидчивыми. Независимо от того, мечтательные вы Рыбы или смелые Овны, рожденные в марте часто управляют эмоциями, а не логикой.

Июнь

Люди, рожденные в июне, эмоциональны и склонны к открытому разговору. Они выражают свои чувства вслух, задают вопросы и часто носят свое настроение в течение дня. Когда они счастливы, это чувствуют все. Когда они расстроены, атмосфера мгновенно меняется. Независимо от того, вы любознательные Близнецы или чувствительные Раки, июньские личности редко надолго держат эмоции в себе.

Октябрь

Люди, рожденные в октябре, могут казаться спокойными на первый взгляд, но их эмоции удивительно легко прочитать, как только вы их узнаете. Они стремятся к связи и гармонии, поэтому, когда что-то кажется им неудобным, им трудно это скрыть. Их энергия быстро меняется, когда они ранены или разочарованы. Независимо от того, вы уравновешенные Весы, или интенсивный Скорпион, люди, рожденные в октябре, склонны воспринимать отношения очень лично.

Декабрь

Люди, рожденные в декабре, переживают эмоции громко, честно и без лишней фильтрации. Они громко смеются, страстно спорят и реагируют в режиме реального времени. Даже когда они пытаются сохранять спокойствие, их волнение или разочарование обычно мгновенно проскальзывает наружу. Независимо от того, вы авантюрный Стрелец, или решительный Козерог, рожденные в декабре известны своей эмоциональной искренностью.

Мнения астрологов, тарологов, экстрасенсов, нумерологов, эзотериков не имеют научного обоснования и не являются надежной основой для принятия решений. Редакция OBOZ.UA не несет ответственности за прогнозы и оставляет читателям выбор, верить в предсказания или нет.

